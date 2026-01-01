Канада U20

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
Хоккей
Канада забросила Австрии 11 шайб на МЧМ. 16-летний Бедард стал самым молодым автором покера в истории турнира
#Коннор Бедард
Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Зеграс назван MVP МЧМ-2021
#Тревор Зеграс
Хоккей
Канада не проигрывала и всегда забивала до финала МЧМ-2021. Там – 0:2
#Канада U20
Все новости
Материалы
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
1
#МЧМ-2021
1
Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
#Василий Подколзин
Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ
#Девон Леви
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
#Россия U20
Все материалы