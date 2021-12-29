Коннор Бедард
Канада U20
МЧМ-2022
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Канада забросила Австрии 11 шайб на МЧМ. 16-летний Бедард стал самым молодым автором покера в истории турнира
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Матч Канады и Австрии на молодежном чемпионате мира закончился со счетом 11:2. Четыре шайбы забросил канадец Коннор Бедард.
- МЧМ проводится с 1977 года. За все время турнира ни один 16-летний игрок еще не забивал четырежды в одном матче.
- В составе Канады покеры уже делали пять игроков, в том числе Марио Лемье, но все эти хоккеисты на момент голов были старше Берарда. Рекорд по шайбам за матч остается у шведа Ола Росандера (шесть в 1987 году).
- До Бедарда самым молодым канадским хоккеистом с рекордом голов за матч был Уэйн Гретцки. Он дважды оформлял хет-крики в 1978 году, с тех пор это достижение никто не повторял.
Бедард родился в мае 2005 года. Он играет в «Реджина Патс» в молодежной канадской лиге.
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