На МЧМ-2022 сыграют Мичков и Бедард – лучшие юниоры мира. Оба вошли в историю из-за возраста и уже котируются в НХЛ

МЧМ-2022 по хоккею стартует в ночь с 26 на 27 декабря 2021 года. Россия в первом туре сыграет против Швеции, сразу за ней – матч Канады и Чехии. Уже в первую ночь турнира в разных играх выйдут Матвей Мичков и Конор Бедард. Это главные молодые звезды хоккея. В 2023 году они попадут на драфт НХЛ, где будут бороться за роль первого номера (подробно – тут).

🇷🇺 Мичков уже известен во взрослом хоккее. В этом сезоне он сыграл за СКА в КХЛ и даже набрал три очка в матче с «Адмиралом». Мы рассказывали об этом в отдельном материале. Позже Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. На Евротуре он забил лакросс-гол Швеции. И потом сказал о готовности сыграть на Олимпиаде за взрослую сборную.

🇨🇦 Bleacher Report выпустил материал о Бедарде перед МЧМ-2022. Там его статистика сравнивается с другими звездами. Только Джон Таварес за два года до драфта показывал лучшую статистику в молодежных лигах. В этом сезоне Бедард набрал 24 очка за 24 матча. Ухудшение результативности связано с аномалией: Бедард реализовал только пять из первых 78 бросков.