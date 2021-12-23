На МЧМ-2022 сыграют Мичков и Бедард – лучшие юниоры мира. Оба вошли в историю из-за возраста и уже котируются в НХЛ
МЧМ-2022 по хоккею стартует в ночь с 26 на 27 декабря 2021 года. Россия в первом туре сыграет против Швеции, сразу за ней – матч Канады и Чехии. Уже в первую ночь турнира в разных играх выйдут Матвей Мичков и Конор Бедард. Это главные молодые звезды хоккея. В 2023 году они попадут на драфт НХЛ, где будут бороться за роль первого номера (подробно – тут).
🇷🇺 Мичков уже известен во взрослом хоккее. В этом сезоне он сыграл за СКА в КХЛ и даже набрал три очка в матче с «Адмиралом». Мы рассказывали об этом в отдельном материале. Позже Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. На Евротуре он забил лакросс-гол Швеции. И потом сказал о готовности сыграть на Олимпиаде за взрослую сборную.
🇨🇦 Bleacher Report выпустил материал о Бедарде перед МЧМ-2022. Там его статистика сравнивается с другими звездами. Только Джон Таварес за два года до драфта показывал лучшую статистику в молодежных лигах. В этом сезоне Бедард набрал 24 очка за 24 матча. Ухудшение результативности связано с аномалией: Бедард реализовал только пять из первых 78 бросков.
🇷🇺 Мичков – один из многих игроков системы СКА в России U20. Всего в команду вызваны десять хоккеистов СКА. В этом сезоне Мичков перемещается между разными составами. Он играл в первом звене взрослого СКА, а потом бил рекорды по голам в МХЛ. В составе России U20 есть игроки известнее. Например, вратарь Аскаров уже выбран на драфте НХЛ и играл на других МЧМ.
🇨🇦 Канада – топ-сборная, но молодых игроков здесь постепенно подпускают к основе. Бедард стал седьмым 16-летним хоккеистом, который сыграет на МЧМ в составе Канады. Остальные: Гретцки, Линдрос, Спецца, Боумистер, Кросби, Макдэвид. Тот же Таварес в таком возрасте даже не думал о сборной. Макдэвид в 2014-м был на МЧМ последним 16-летним канадцем.
🇷🇺 Мичков уже перекрыл все возможные достижения Овечкина в сборной России. Так, что даже сам Овечкин записывал для него обращение перед историческим вызовом в сборную: «Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего. Работай, у тебя все получится».
🇨🇦 У Бедарда в этой канадской команде пока будет скромная роль. TSN пишет, что даже на товарищеский матч с молодежкой России он попал только 13-м форвардом. Бедард не ведет твиттер, зато там есть аккаунт с вопросами о его голах. Что об этом думает сам Бедард: «Я видел это еще в прошлом году. Выглядит довольно забавно. Но веду не я, честно».
🇷🇺 Матвей Мичков постоянно работает над собой. Именно в бесконечных тренировках и есть его сила. Даже знаменитые лакросс-голы Мичкова – результат тренировок. Он просто остается после занятий и отдельно работает над исполнением подобных бросков. Отец Мичкова объяснял, что тот с детства постоянно смотрел хоккей – даже вместо мультфильмов. И засыпал под матчи.
🇨🇦 Канадский тренер Дэйв Кэмерон описывал сильные стороны Бедарда: «Очевидно, что она во владении шайбой. Он динамично двигается, когда ведет ее». Sporsnet рассказывал о случае, которые помог Бедарду. Тот вылетал на два месяца из-за травмы правого запястья. В момент травмы он тренировал другую руку – это позволило Бедарду стать сильнее и лучше бросать.
🇷🇺🇨🇦 Матвей Мичков и Коннор Бедард пересекались в мае, когда играли на юниорском чемпионате мира. На том турнире Мичков стал самым ценным игроком, но Россия проиграла Канаде (3:5) в финале. У Бедарда были собственные достижения на том же соревновании. Тогда он набрал восемь очков в двух играх. Канадский твиттер после этого опять сравнивал его с Макдэвидом.
🇷🇺🇨🇦 Мичков и Бедард уже реагировали на сравнения по перспективам. Сам Мичков рассказывал, что следит за игрой Бедарда. И даже изучает ее, чтобы в будущем подсказывать партнерам его манеру действий. Бедард ограничивается просмотром лучших моментов из игры Мичкова: «В нашей возрастной категории многие делают невероятные вещи».
🇷🇺🇨🇦 TSN отдельно рассказывал о борьбе Мичкова и Бедарда за роль первого номера драфта НХЛ-2023. Важно понимать: Мичков не уедет в НХЛ в ближайшее время. Еще в 2020 году он подписал пятилетний контракт со СКА. Ротенберг объяснял, что так будет лучше для его развития. Коннор Бедард сейчас играет за «Реджайну» в WHL. В 15 лет он забивал за нее две шайбы за 48 секунд.
Мичков и Бедард по-разному отреагировали на попадание в заявку сборных на МЧМ-2022:
🇷🇺 Мичков: «Готовимся к турниру, задача только одна – побеждать. Здорово, что нахожусь в этой команде. Для меня это большой опыт». Главный тренер России Сергей Зубов уже публично дал Мичкову характеристику и назвал его роль в команде. Сказал, что это особенный хоккеист, анонсировал выход Мичкова в большинстве. У него будет много игрового времени.
🇨🇦 Бедард: «Это сбывшаяся мечта. Довольно сюрреалистично видеть себя частью этой команды. Я просто благодарен, что тренеры выбрали меня. Взять 16-летнего парня – это сильно. Все выглядит интересно. Я рад быть частью этой команды». В другом интервью он признал готовность к роли 13-го форварда: «Когда я работаю, у меня всегда есть шанс изменить положение».
Что умеет Матвей Мичков:
Что умеет Коннор Бедард:
Что надо знать перед стартом МЧМ-2022:
Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею
Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022
Состав сборной России на МЧМ-2022