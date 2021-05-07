Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского ЧМ. У него 16 очков в семи матчах

Стал самым результативным игроком турнира и признан MVP – самым ценным игроком.

За всю историю ЮЧМ только Александр Овечкин и Кол Колфилд забивали больше Мичкова – по 14 шайб в 2002 и 2019 годах соответственно.

По набранным очкам на турнире Мичков входит в топ-10. Максимум за всю историю набирал Никита Кучеров – 21 очко в 2011 году (11 голов и десять ассистов).

Мичкову 16 лет, он играет за «СКА-1946» в Молодежной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне в 56 играх набрал 56 очков (38 голов и 18 ассистов).

Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею. В шестой раз в истории она получает серебро