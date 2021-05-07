Матвей Мичков
ЮЧМ-2021
Россия U18
Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского ЧМ. У него 16 очков в семи матчах
07 мая, 09:42
- Матвей Мичков забил 12 голов и отдал четыре голевые передачи.
- Он играл во всех семи матчах России на юниорском ЧМ: в шести играх забил, в четырех отдал ассисты. Три очка он набрал в финале ЮЧМ, его гол Канаде:
- Стал самым результативным игроком турнира и признан MVP – самым ценным игроком.
За всю историю ЮЧМ только Александр Овечкин и Кол Колфилд забивали больше Мичкова – по 14 шайб в 2002 и 2019 годах соответственно.
По набранным очкам на турнире Мичков входит в топ-10. Максимум за всю историю набирал Никита Кучеров – 21 очко в 2011 году (11 голов и десять ассистов).
Мичкову 16 лет, он играет за «СКА-1946» в Молодежной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне в 56 играх набрал 56 очков (38 голов и 18 ассистов).
Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею. В шестой раз в истории она получает серебро
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