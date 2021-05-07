ЮЧМ-2021
Россия U18
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#ЮЧМ-2021 #Россия U18

🥈Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею. В шестой раз в истории она получает серебро

07 мая, 09:18

Игра ЮЧМ завершилась со счетом 3:5. Россия получила серебряные медали, Канада – золотые.

  • Россия забила первой и дважды вела по ходу первого периода – сначала 1:0, потом 2:1. Но оба раза Канада сравнивала – 1:1 и 2:2.
  • Во втором периоде Канада повела в счете, потом забила еще один гол – 4:2.
  • В третьем периоде Россия отыграла одну шайбу, но в концовке снова пропустила.

Для России это второй проигранный финал подряд. В предыдущем розыгрыше она проиграла Швеции.

В последний раз Россия получала золото на ЮЧМ в 2007 году. Она выходила в финал девять раз, из них:

🥇 Трижды побеждала .

🥈 Шесть раз проигрывала.

Бронзу на ЮЧМ заняла Швеция, разгромившая Финляндию в матче за третье место (8:0). У России за всю историю турниров три бронзы.

Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского ЧМ. У него 16 очков в семи матчах

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Источник:
Гол.ру
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