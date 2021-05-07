ЮЧМ-2021
Россия U18
🥈Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею. В шестой раз в истории она получает серебро
07 мая, 09:18
Игра ЮЧМ завершилась со счетом 3:5. Россия получила серебряные медали, Канада – золотые.
- Россия забила первой и дважды вела по ходу первого периода – сначала 1:0, потом 2:1. Но оба раза Канада сравнивала – 1:1 и 2:2.
- Во втором периоде Канада повела в счете, потом забила еще один гол – 4:2.
- В третьем периоде Россия отыграла одну шайбу, но в концовке снова пропустила.
Для России это второй проигранный финал подряд. В предыдущем розыгрыше она проиграла Швеции.
В последний раз Россия получала золото на ЮЧМ в 2007 году. Она выходила в финал девять раз, из них:
🥇 Трижды побеждала .
🥈 Шесть раз проигрывала.
Бронзу на ЮЧМ заняла Швеция, разгромившая Финляндию в матче за третье место (8:0). У России за всю историю турниров три бронзы.
Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского ЧМ. У него 16 очков в семи матчах
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