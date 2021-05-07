🥈Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею. В шестой раз в истории она получает серебро

Для России это второй проигранный финал подряд. В предыдущем розыгрыше она проиграла Швеции.

В последний раз Россия получала золото на ЮЧМ в 2007 году. Она выходила в финал девять раз, из них:

🥇 Трижды побеждала .

🥈 Шесть раз проигрывала.

Бронзу на ЮЧМ заняла Швеция, разгромившая Финляндию в матче за третье место (8:0). У России за всю историю турниров три бронзы.

Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского ЧМ. У него 16 очков в семи матчах