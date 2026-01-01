Россия U18

Дата основания
1992 г.
Достижения
3-кратный чемпион мира
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Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского ЧМ. У него 16 очков в семи матчах
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Лидер юниорской сборной России не может попасть на ЧМ в США из-за визы. У него уже был запрет на въезд
#Иван Мирошниченко
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