Иван Мирошниченко

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Мирошниченко не попал в состав России на МЧМ-2022: тренер сказал о неоптимальной форме, но игрок говорит о 100-процентной готовности
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Хоккей
Иван Мирошниченко сыграет на юношеском чемпионате мира. Это подтвердила ФХР
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Лидер юниорской сборной России не может попасть на ЧМ в США из-за визы. У него уже был запрет на въезд
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