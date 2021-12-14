Мирошниченко не попал в состав России на МЧМ-2022: тренер сказал о неоптимальной форме, но игрок говорит о 100-процентной готовности

Сборная России объявила состав на МЧМ-2022, который пройдет в Канаде. В заявку из 25 хоккеистов не вошел нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко.

Главный тренер Сергей Зубов объяснил это физическим состоянием хоккеиста: «Что касается Ивана, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь».

Мирошниченко прокомментировал непопадание: «Думаю, я готов к МЧМ на 100%, но мое мнение расходится с тренерским штабом. Мне сказали, что я не подошел. Расстроился, конечно, но не прям сильно. У меня есть еще два года, чтобы сыграть на МЧМ, но от меня требуется только играть – а остальным решать, брать меня или нет».

Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева сказала, что непопадание Мирошниченко – решение первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга: «Говорят, что Роман Ротенберг не взял Мирошниченко в отместку за то, что Ваня несколько раз отказывался от перехода в СКА».

Мирошниченко 17 лет. В этом сезоне он провел за «Омские Крылья» в ВХЛ 21 матч, в которых набрал девять очков (4+5).