Лидер юниорской сборной России не может попасть на ЧМ в США из-за визы. У него уже был запрет на въезд
Что произошло?
Юниорская сборная России по хоккею собирается на чемпионат мира, который пройдет в США. Иван Мирошниченко не сыграет по решению властей США, сообщил «Чемпионат». Миграционная служба страны запрещает въезд на территорию.
Причины неизвестны.
Что говорит он сам?
«Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и все.
Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и все. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти», – цитата хоккеиста.
У него уже были проблемы?
Ранее Мирошниченко хотел подписать контракт с командой студенческой лиги США, но не сделал этого, потому что не получил визу страны. Хотя канадская виза у него есть.
Так он стал игроком «Авангарда» и выступал в составе «Омских ястребов» – молодежной команде. «Авангард» подписал с Мирошниченко трехлетний контракт.
Кто такой Мирошниченко?
Ему 17 лет, и он считается одним из главных талантов страны в своем возрасте наряду с Матвеем Мичковым. В сезоне МХЛ забил пять голов и отдал десять голевых передач. Еще он – лидер юношеской сборной России.
В ее составе Мирошниченко выиграл золото юношеской Олимпиады в 2020 году. Россия выиграла все четыре матча с общим счетом 29:3, победив в финале США (4:0). Мирошниченко в решающей игре сделал две голевые передачи Мичкову.
Какова реакция?
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что страна-организатор обязана организовать свободный доступ всем участникам соревнований. «Можем только выразить сожаление, что такие уважаемые страны, организовывая чемпионаты мира, нарушают международные правила», – добавил он.
Известно, что Международная федерация хоккея проверит информацию о запрете Мирошниченко въезжать в США. «Я намереваюсь проверить и выяснить, было ли что-то на этот счет», – подтвердил представитель по связям с общественностью Адам Стейсс.
Что за чемпионат и когда пройдет?
• Чемпионат мира проводится для хоккеистов не старше 18 лет.
• Он пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Турнир был запланирован на апрель 2020 года и не состоялся по причине пандемии коронавируса.
• Россия сыграет в группе с Чехией, Германией, Финляндией и США.
• В четвертьфинал выходят четыре лучшие сборные. Далее – полуфинал и финал.
• Последний ЧМ состоялся в 2019-м – Россия проиграла в финале Швеции 3:4 в овертайме. Голкипером был Аскаров, а забивали Подколзин, Амиров и Грошев.
• Чаще всего чемпионат U-18 выигрывали США (десять раз). Финляндия – четырежды. У России – три золота.
• Последний раз Россия побеждала на юношеском ЧМ в 2007 году, выиграв в финале 6:5 у американцев. Вторым по набранным очкам у России был Алексей Черепанов. Через полтора года он умер из-за сердечного приступа.