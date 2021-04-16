Лидер юниорской сборной России не может попасть на ЧМ в США из-за визы. У него уже был запрет на въезд

Что произошло?

Юниорская сборная России по хоккею собирается на чемпионат мира, который пройдет в США. Иван Мирошниченко не сыграет по решению властей США, сообщил «Чемпионат». Миграционная служба страны запрещает въезд на территорию.

Причины неизвестны.

Что говорит он сам?

«Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и все.

Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и все. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти», – цитата хоккеиста.

У него уже были проблемы?

Ранее Мирошниченко хотел подписать контракт с командой студенческой лиги США, но не сделал этого, потому что не получил визу страны. Хотя канадская виза у него есть.

Так он стал игроком «Авангарда» и выступал в составе «Омских ястребов» – молодежной команде. «Авангард» подписал с Мирошниченко трехлетний контракт.