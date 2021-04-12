Русский хоккеист порвал щеку в матче американской лиги. Теперь у него шрам, как у Джокера

«Техас» в отчете о матче не упомянул о травме своего игрока.

Щербак играет за «Техас» в АХЛ с января 2021-го. «Техас» – фарм-клуб «Далласа».

В 2014-м он был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта. Дебютировал в НХЛ в 2017-м, а кроме «Монреаля» играл и за «Лос-Анджелес».

В КХЛ выступал за «Авангард» и «Трактор».

«Игра в НХЛ остается моей мечтой и будет ей всегда», – говорил Щербак в ноябре, когда оставался без клуба. Осенью у него родился сын, которого он вместе с женой Лорен назвал Томасом Джеймсом.

В 2019 году Щербак дал известное интервью Sport24 после расставания «Монреаля» практически со всеми русскими игроками: «Думаю, что действия говорят сами за себя. Сколько в клубе франкофонов, ребят из Квебека, которые только на французском говорят! Они даже не пытаются разговаривать по-английски в раздевалке. Получается, что они спокойно говорят на французском, а нам по-русски нельзя поговорить».

Но никого обвинять в пока неудавшейся карьере в НХЛ (всего 37 матчей) Щербак не захотел: «Сам напортачил, это не касается никого, кроме меня. Я должен был сделать больше».