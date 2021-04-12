Русский хоккеист порвал щеку в матче американской лиги. Теперь у него шрам, как у Джокера
Предупреждение: в этом материале есть очень неприятное фото травмы. Если вы не готовы, не смотрите дальше. Лучше кликните на добрый пост о наших фигуристках.
Форвард клуба АХЛ «Техас Старз» Никита Щербак играл против «Колорадо Иглз» и получил серьезную травму. Во время игры он порвал щеку и губу. Пытаясь защитить команду от броска шайбы, он напоролся на лезвие конька другого игрока.
Один из пользователей реддита заснял момент в трансляции AHLtv. Выглядело как обычное падение двух хоккеистов (игроки «Техаса» – в белом).
Щербак был доставлен в больницу, где получил нужную помощь. Врачи зашили ему лицо.
Сам он в соцсетях показал, что было и как стало.
И сравнил себя с Джокером – злодеем из комиксов DC с огромной шрамированной улыбкой.
«Техас» в отчете о матче не упомянул о травме своего игрока.
- Щербак играет за «Техас» в АХЛ с января 2021-го. «Техас» – фарм-клуб «Далласа».
- В 2014-м он был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта. Дебютировал в НХЛ в 2017-м, а кроме «Монреаля» играл и за «Лос-Анджелес».
- В КХЛ выступал за «Авангард» и «Трактор».
«Игра в НХЛ остается моей мечтой и будет ей всегда», – говорил Щербак в ноябре, когда оставался без клуба. Осенью у него родился сын, которого он вместе с женой Лорен назвал Томасом Джеймсом.
В 2019 году Щербак дал известное интервью Sport24 после расставания «Монреаля» практически со всеми русскими игроками: «Думаю, что действия говорят сами за себя. Сколько в клубе франкофонов, ребят из Квебека, которые только на французском говорят! Они даже не пытаются разговаривать по-английски в раздевалке. Получается, что они спокойно говорят на французском, а нам по-русски нельзя поговорить».
Но никого обвинять в пока неудавшейся карьере в НХЛ (всего 37 матчей) Щербак не захотел: «Сам напортачил, это не касается никого, кроме меня. Я должен был сделать больше».
Пока он пытается перезагрузить карьеру в АХЛ. В феврале в дебютном матче Щербак забил гол и отдал передачу, всего у него 4+9 по «гол плюс пас» за 21 игру.