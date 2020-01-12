Другая сторона карьеры Коростелева – от него отказались в НХЛ и в родном ЦСКА

Эмоции самого Коростелева: «Как отважился на такой гол? Не знаю даже, как… Просто на рефлексах действовал. Там повезло – проскочила, там повезло – проскочила, а потом уже увидел момент у ворот. Сделать что-то получилось».

В «Адмирале» Коростелев пока отыграл только пять матчей – и это его первые игры на таком уровне. Еще в 14 лет Никита Коростелев уехал в Канаду, где пробивался в НХЛ через низшие хоккейные лиги. На драфте Коростелева выбрали в «Торонто», потом были просмотры в других командах – везде не получалось подняться дальше уровня АХЛ.

Заниматься хоккеем Коростелев начал еще в школе ЦСКА. Вот все клубы, за которые он поиграл до «Адмирала» (не учитывали совсем маленький возраст):