Другая сторона карьеры Коростелева – от него отказались в НХЛ и в родном ЦСКА
«Адмирал» разгромил «Ак Барс» со счетом 5:1. Одну из шайб забросил Никита Коростелев. Для 22-летнего хоккеиста этот гол оказался дебютным в КХЛ. Дебют сразу получился красивым – Коростелев обыграл двух соперников и забросил шайбу броском через ногу. КХЛ уже раскидывает гол по всем каналам: такой проход от игрока «Адмирала» – это еще и пиар для лиги.
Эмоции самого Коростелева: «Как отважился на такой гол? Не знаю даже, как… Просто на рефлексах действовал. Там повезло – проскочила, там повезло – проскочила, а потом уже увидел момент у ворот. Сделать что-то получилось».
В «Адмирале» Коростелев пока отыграл только пять матчей – и это его первые игры на таком уровне. Еще в 14 лет Никита Коростелев уехал в Канаду, где пробивался в НХЛ через низшие хоккейные лиги. На драфте Коростелева выбрали в «Торонто», потом были просмотры в других командах – везде не получалось подняться дальше уровня АХЛ.
Заниматься хоккеем Коростелев начал еще в школе ЦСКА. Вот все клубы, за которые он поиграл до «Адмирала» (не учитывали совсем маленький возраст):
- «Сарния Стинг»
- «Питерборо Питс»
- «Лавал Рокет»
- «Кливленд Монстерс»
- «Джексонвиль Айсмен»
- «Звезда» (ВХЛ)
В этом списке нет взрослого ЦСКА, хотя Коростелев приезжал туда дважды. Первый заход был в июне 2018-го. С Коростелевым подписали пробный контракт, но дальше он сам принял решение об отъезде. Тогда же его спрашивали о личных изменениях: «Сложно сказать так вот сразу. Уехал в 14 лет, все-таки. Наверное, повзрослел, как и все. Многому научился, многое познал и на льду и вне его. И сейчас обучение продолжается. Постигаю, как стать профессионалом настоящим».
В 2019-м Коростелев все-таки вернулся в ЦСКА на настоящий профессиональный контракт. Очередной заход в АХЛ не получился, но и в КХЛ он ЦСКА был уже не нужен. Коростелева подписали, а потом отправили в «Звезду» (фарм-клуб ЦСКА) для игровой практики и привыкания к российскому хоккею. Уже из «Звезды» его обменяли в «Адмирал» – там посчитали, что хоккеист с таким большим опытом может помочь в борьбе за плей-офф.
Дошло до дебюта в КХЛ, а теперь и до первой шайбы. Напоминаем: Никите Коростелеву только 22 года – и он все еще перспективный. Многие хоккеисты не наберут такое количество клубов и за всю карьеру.