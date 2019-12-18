Андрей Свечников
НХЛ
Хоккей
Конор Хелебайк
Каролина
Калгари (х)
Виннипег (х)
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#Андрей Свечников #НХЛ #Хоккей #Каролина #Калгари (х) #Виннипег (х) #Конор Хелебайк

Свечников! Чудо-гол! Опять!

18 декабря 2019, 09:50

Два месяца – три материала на «Голе» с респектами Свечникову.

Первый текст – о том, как он прогрессирует в «Каролине».

Второй – о крутой шайбе в ворота «Калгари»: заехал за ворота, поднял шайбу на крюк и затокал ее в ворота. После этого Свечников сказал, что ему хочется еще раз забить таким же образом. Спустя 21 игру у него получилось.

Этот текст как раз о еще одном таком голе. На этот раз пострадал «Виннипег». «Каролина» унизила его – 6:3. А главным эпизодом матча (все тот же) классный финт Свечникова: заехал за ворота и на скорости (предыдущий подобный он забил довольно спокойно: стоя за воротами) заковырял за шиворот Конору Хелебайку.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago-images.de/Global Look Press
Крутые моменты из НХЛ:
Такой гол из хоккея – явление. Парень обвел вратаря, когда сам уже сидел на льду
Невозможный полет вратаря «Вегаса». Поймал шайбу в прыжке, когда все уже праздновали гол
В НХЛ засчитали гол Панарина, хотя шайба улетела за пределы площадки
Невезение Панарина: бросил мимо вратаря, порадовался, а шайба осталась на линии
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