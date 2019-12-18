Андрей Свечников
НХЛ
Хоккей
Конор Хелебайк
Каролина
Калгари (х)
Виннипег (х)
Свечников! Чудо-гол! Опять!
18 декабря 2019, 09:50
Два месяца – три материала на «Голе» с респектами Свечникову.
Первый текст – о том, как он прогрессирует в «Каролине».
Второй – о крутой шайбе в ворота «Калгари»: заехал за ворота, поднял шайбу на крюк и затокал ее в ворота. После этого Свечников сказал, что ему хочется еще раз забить таким же образом. Спустя 21 игру у него получилось.
Этот текст как раз о еще одном таком голе. На этот раз пострадал «Виннипег». «Каролина» унизила его – 6:3. А главным эпизодом матча (все тот же) классный финт Свечникова: заехал за ворота и на скорости (предыдущий подобный он забил довольно спокойно: стоя за воротами) заковырял за шиворот Конору Хелебайку.
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