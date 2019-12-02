Такой гол из хоккея – явление. Парень обвел вратаря, когда сам уже сидел на льду

Автор шайбы – 20-летний канадец Зак Галант из команды «Питерборо Питс». Галант – капитан этого клуба, где с небольшим перерывом числится уже четвертый сезон. Отличительные черты Галанта – большие габариты (188 см, 87 кг). Он начинал с четырех очков за год, потом выбил 47, затем пережил небольшой спад (31 и 25), но сейчас нормализовал показатели – 14 голов, 13 ассистов за 27 матчей.

Основной мечтой Галанта остается попадание в НХЛ, но с этим все сложно. Сейчас он принадлежит «Сан-Хосе», а до этого сезона был на контракте с «Детройтом». Летом Галант сменил клуб в статусе свободного агента, потому что «Детройт» просто не предложил новое соглашение. Теперь Галант много времени проводит в ОХЛ (хоккейная лига Онтарио), где рубится с молодежью от 16 до 21 года.

В «Сан-Хосе» следят за его прогрессом. Вот слова гендиректора клуба Дага Уилсона сразу после подписания контракта с Галантом: «Зак – перспективный центр, который может использовать свой размер для создания пространства в атаке. Мы рады видеть, как он развивает свои навыки форварда под руководством главного тренера Роба Уилсона. Он останется лидером одной из лучших команд ОХЛ».

До этого необычного гола о Галанте слышали далеко не все. Теперь гол опубликовали в официальном твиттере лиги (100 тысяч подписчиков), а потом репостнул Sportsnet (700 тысяч). Так парень стал известным – на него обратили внимание не только из-за очковых показателей. Одна подобная шайба может изменить карьеру любого – это особенно важно в момент 20-летия, когда еще остаются неплохие шансы на будущее попадание в НХЛ.