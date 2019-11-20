Невозможный полет вратаря «Вегаса». Поймал шайбу в прыжке, когда все уже праздновали гол
Атака «Торонто». Бросок Михеева ни к чему не приводит, но есть добивание Петана. Шайба летит в пустые ворота, фанаты уже вскакивают и радуются голу – «Торонто» вообще проигрывал со счетом 2:3. Тут всех прерывает вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери. В прыжке он дотягивается до шайбы и ловит ее перед линией ворот.
Гола нет. «Вегас» потом вкатил четвертую шайбу и победил.
Еще раз зацените этот полет за шайбой:
«Мне просто понравилось. Я немного засмеялся, слегка улыбнулся. Просто рад, что она не зашла. Это такой сэйв, заставляющий вас по-настоящему чувствовать эмоции. Будто полевой игрок забивает шайбу. За такие спасения я и люблю игру – их весело делать», – рассказал после матча сам Флери. Его агент Аллан Уолш кратко выступил в твиттере: «Это спасение века».
Эмоции главного тренера «Вегаса» Джерарда Галланта были сдержанными. Он с улыбкой и спокойно рассуждал о Флери: «Да, он просто невероятен, когда делает такие сэйвы. Но я все равно ожидаю это от него. Он похож на акробата, когда совершает такие спасения. Флери не сдается при любом полете шайбы». В «Вегасе» к сэйвам 34-летнего Флери уже привыкли.
Победа в игре с «Торонто» стала для Флери 450-й в матчах НХЛ. Он оказался седьмым вратарем в истории лиги, который достиг этого показателя. Уже в этом сезоне Флери может превзойти Хенрика Лундквиста (453 победы) и Кертиса Джозефа (454). Рекорд по статистике побед в НХЛ держит Мартин Бродо – у него 691 победа.