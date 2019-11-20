Невозможный полет вратаря «Вегаса». Поймал шайбу в прыжке, когда все уже праздновали гол

Атака «Торонто». Бросок Михеева ни к чему не приводит, но есть добивание Петана. Шайба летит в пустые ворота, фанаты уже вскакивают и радуются голу – «Торонто» вообще проигрывал со счетом 2:3. Тут всех прерывает вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери. В прыжке он дотягивается до шайбы и ловит ее перед линией ворот.

Гола нет. «Вегас» потом вкатил четвертую шайбу и победил.