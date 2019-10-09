Петр Чех начал хоккейную карьеру. Он с детства мечтал играть в хоккей, но родители выбрали футбол

С детства мечтал играть в хоккей

Историю Чеха мы рассказывали в нашем большом тексте, посвященном его футбольной карьере. Еще в детстве вратарь почти записался в хоккейную команду: «К нам в кабинет зашел дядя из пльзеньской детской команды и спросил, кто хочет к ним на хоккей. Он даже не закончил, как я подскочил к парте и вытащил заявочный лист. Через две минуты заполнил и отнес назад, но дядя объяснил, что требуется согласие родителей».

Родители Чеха не могли позволить полный комплект хоккейной амуниции, поэтому сделали вид, что заявочный лист потерялся. А в качестве альтернативы предложили сыну футбольную школу, где достаточно купить только обувь.

Общий итог всем известен: Петр Чех стал одним из самых знаменитых футбольных вратарей. Но в хоккей он периодически тоже играл еще до окончания карьеры.