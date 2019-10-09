Петр Чех начал хоккейную карьеру. Он с детства мечтал играть в хоккей, но родители выбрали футбол
Петр Чех – легендарный вратарь футбольного «Челси» – подписал контракт с хоккейным клубом второго дивизиона Англии «Гилдфорд Феникс». Такой поворот шокировал как футбольных, так и хоккейных болельщиков, но на самом деле тут нет ничего удивительного. Чех – давний фанат хоккея, и его переход вполне ожидаем.
С детства мечтал играть в хоккей
Историю Чеха мы рассказывали в нашем большом тексте, посвященном его футбольной карьере. Еще в детстве вратарь почти записался в хоккейную команду: «К нам в кабинет зашел дядя из пльзеньской детской команды и спросил, кто хочет к ним на хоккей. Он даже не закончил, как я подскочил к парте и вытащил заявочный лист. Через две минуты заполнил и отнес назад, но дядя объяснил, что требуется согласие родителей».
Родители Чеха не могли позволить полный комплект хоккейной амуниции, поэтому сделали вид, что заявочный лист потерялся. А в качестве альтернативы предложили сыну футбольную школу, где достаточно купить только обувь.
Общий итог всем известен: Петр Чех стал одним из самых знаменитых футбольных вратарей. Но в хоккей он периодически тоже играл еще до окончания карьеры.
Чех – самый взрослый в команде. Причем с большим запасом
«Надеюсь, я помогу этой молодой команде достичь поставленных целей в этом сезоне», – говорит Чех на презентации. С одной стороны, его команда молодая с той точки зрения, что ее основали лишь в 2017 году.
С другой – самому старшему игроку «Гилфорда» 26 лет, тогда как Чех дебютирует в большом хоккее в 37. Но в команде, которая построена вокруг молодежи, Чех не кажется лишним. Намного важнее, что тренеры «Гилфорда» привыкли работать с хоккеистами без большого опыта в спорте, а у Чеха меньше всех.
Оказывается, Чех уже давно тренируется
Тренер «Гилфорда» Милош Меличерик подчеркивает: «Чех очень сильно прибавил с того момента, как я впервые увидел его на льду». С ним соглашается и другой тренер команды, Энди Хеммингс: «Он тренируется очень усердно и я не могу дождаться его дебюта на льду».
Приход Чеха – не простой пиар-ход, хотя популярность клуба теперь наверняка возрастет. Для Чеха это серьезное испытание, но зная характер легендарного голкипера, он сможет с ним справиться.
Дебют может состояться уже в эти выходные. По крайней мере, на это намекают слова официальных лиц клуба: дебют Чеха может состояться в воскресенье с «Суиндон Уайлдкэтс».