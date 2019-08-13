Новый вратарь «Порту» восхищался нереальными сейвами Касильяса. Теперь он сам их творит

В «Порту» Марчесин уезжал в слезах

Марчесин до этого сезона не играл в Европе, хотя мог уехать туда еще в 2011 году. Тогда им интересовались «Интер», «Аякс» и «Манчестер Сити». Особая история вышла с «Манчестер Сити». В 2012-м там выбирали между арендованным Пантилимоном и Марчесином. Выбрали выкуп контракта Пантилимона – нормально заиграть в основе у него так и не вышло.

Аргентина всегда оставалась еще одним реальным вариантом для Марчесина. Его семья болеет за «Боку», а клуб как раз хотел его подписать. Семья ждала развития ситуации, но Марчесин уехал в «Америку». Он объяснил это скачком в карьере.

Так и получилось, что до «Порту» Марчесин играл в трех клубах: аргентинский «Ланус», а также мексиканские «Сантос Лагуна» и «Америка». С первым кипер выиграл Южноамериканский кубок, с двумя другими – чемпионат Мексики и еще несколько трофеев. В Мексике его дважды признавали лучшим вратарем турнира.

В июле вместе с «Америкой» Марчесин взял турнир чемпионов максимально эффектно: в серии пенальти против «УНАЛ Тигрес» потащил три удара, а потом забил решающий гол. Это выглядело вот так: