Голы броском через всю площадку – новый тренд русского хоккея

Это место на площадке даже назвали точкой Кутейкина: он так забивал еще несколько раз. В 2019-м Чудинов модернизировал задумку Кутейкина по расстоянию до ворот – не зря их голы теперь постоянно сравнивают.

Вот так голы Кутейкина уже за «Динамо» описывал тренер Вячеслав Быков: «Задача защитников — бросать как можно чаще. Раз они бросают и из средней зоны, значит, есть наработки тренерского штаба «Динамо». Изучив манеру игры вратарей СКА, они решили прибегнуть к такой тактике».

Такие броски реально эффективны? Да-да-да

Этой осенью броски через всю площадку и щелчки из центрального круга выходят на новый уровень. Их банально стало больше – отсюда и аномальное количество голов только за осень. Лига постепенно переходит на канадские и финские площадки (там играют все лучшие): они меньшего размера, из-за чего меняется и тактика команд. Сказывается это и на бросках по воротам.

Наброс через створ ворот помогает при входе в зону. Вратарю не всегда комфортно ловить шайбу, а она может резко поменять направление от любого препятствия (как с голом Фазылзянова). Щелчки из средней зоны от защитников с хорошим броском – еще один новый аргумент. Можно и как Савченко: пусть не через всю площадку, но из средней зоны, сильно и в створ.