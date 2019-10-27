Голы броском через всю площадку – новый тренд русского хоккея
Нет, мы не устали на это смотреть
Внешне такой момент всегда напоминает обычный вратарский ляп. Вот яркий пример: защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов катился по своей зоне и пульнул шайбу в сторону ворот. Она долго летела по воздуху, потом упала на лед и покатилась в угол. Вратарь «Барыса» не среагировал и пропустил, а Фазылзянов после матча рассказывал, что это был обычный наброс.
О голе он тогда не думал.
В российском хоккее теперь официально появился игрок, который превратил броски из своей зоны в реальный элемент собственного стиля. Максим Чудинов напрягал тот же «Барыс» еще в прошлом плей-офф Кубка Гагарина. Новый сезон он начал с подобного гола в ворота чемпионского ЦСКА. Теперь Чудинова уже воспринимают через такие шайбы.
«Просто несколько голов я таким образом забил, появилась уверенность. В чем секрет моего броска? Просто надо попасть в створ. Если честно, тренирую его, после занятий остаюсь специально. На ком? Бросаю по пустым воротам. Нет, тренер не запрещает бросать издали, ведь даже если я не попаду, шайба отскочит в угол, нападающие подберут, начнется давление на ворота», – объяснял сам Чудинов.
«Просто немного потерял концентрацию, не ожидал, что шайба подпрыгнет и изменит траекторию. Это огромная ошибка, и она стоила много. Сейчас уже ничего не поделаешь, иногда такое случается. Нужно забыть и продолжать делать сэйвы», – рассказывал вратарь Ларс Юханссон после этой шайбы. Его реакция – показатель эмоций всех вратарей в таких случаях.
Андрей Кутейкин – символ голов дальними бросками
В 2010 году в игре «Авангарда» и «Салавата Юлаева» возник интересный момент для истории. Защитник «Салавата» Андрей Кутейкин отбрасывал шайбу от своих ворот, а она залетела в ворота соперника. Получился гол, который вообще никак не планировался по самому матчу. Тогда это считали простой нелепостью. Зря.
Позже Кутейкин много работал над силой и точностью броска. Уже играя за другие команды, Кутейкин первым из защитников в КХЛ стал много и успешно бросать с любых позиций. Из своей зоны постоянно забивать не получится, но можно докатывать до красной линии. Оттуда бросок получается точнее.
«Старался бросить так, чтобы шайба в полете ударилась о лед – всегда неудобно вратарю, когда отскакивает она. Бросал не в сторону, а именно по воротам. Думаю, дело не во вратаре «Динамо» – в такой ситуации любому вратарю будет неудобно», – рассказывал Кутейкин после гола в дерби московских команд. Эту шайбу он забил за «Спартак».
Это место на площадке даже назвали точкой Кутейкина: он так забивал еще несколько раз. В 2019-м Чудинов модернизировал задумку Кутейкина по расстоянию до ворот – не зря их голы теперь постоянно сравнивают.
Вот так голы Кутейкина уже за «Динамо» описывал тренер Вячеслав Быков: «Задача защитников — бросать как можно чаще. Раз они бросают и из средней зоны, значит, есть наработки тренерского штаба «Динамо». Изучив манеру игры вратарей СКА, они решили прибегнуть к такой тактике».
Такие броски реально эффективны? Да-да-да
Этой осенью броски через всю площадку и щелчки из центрального круга выходят на новый уровень. Их банально стало больше – отсюда и аномальное количество голов только за осень. Лига постепенно переходит на канадские и финские площадки (там играют все лучшие): они меньшего размера, из-за чего меняется и тактика команд. Сказывается это и на бросках по воротам.
Наброс через створ ворот помогает при входе в зону. Вратарю не всегда комфортно ловить шайбу, а она может резко поменять направление от любого препятствия (как с голом Фазылзянова). Щелчки из средней зоны от защитников с хорошим броском – еще один новый аргумент. Можно и как Савченко: пусть не через всю площадку, но из средней зоны, сильно и в створ.
Это становится и элементом устрашения соперника. Особенно если конкретный игрок забивал так уже несколько раз. «Вы знаете, шайба может откуда угодно залететь, главное — нацеленность, создание угрозы. Просто увидел, что соперники поехали на смену, и решил бросить в сторону ворот», – комментировал свой гол Роман Савченко.
Слова Савченко помогают понять смысл общей тенденции. Не получается командная игра? Пару раз можно бросить по воротам дальним броском – может залететь. Максим Чудинов показывает и другую сторону этой ситуации. «Очень страшно, когда он бросает», – говорил после его гола Коди Франсон. Если что, Франсон – партнер Чудинова по «Авангарду».
Теперь представьте мысли соперников в момент, когда в их ворота прилетает такая шайба.