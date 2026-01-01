Андрей Кутейкин

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«Авангард» забил два одинаковых чудо-гола. Такие броски – сенсация
#КХЛ
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Игрок из КХЛ постоянно забивает дальними бросками. Из своей зоны и от ворот 💣
#Андрей Кутейкин
Голы броском через всю площадку – новый тренд русского хоккея
#КХЛ
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