«Авангард» забил два одинаковых чудо-гола. Такие броски – сенсация

Все смотрели фигурное катание, а «Авангард» обыгрывал «Барыс» в очень неоднозначном матче. «Барыс» уверенно вел в две шайбы, а потом пропустил пять голов подряд. Итог – 5:3 в пользу «Авангарда». В финале Востока его соперником станет «Салават Юлаев».

Пятую шайбу в этом матче забросил защитник Максим Чудинов. В предыдущем матче он оформил дубль, а теперь соберитесь и попробуйте найти отличия в двух шайбах из разных матчей.