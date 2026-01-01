Максим Чудинов

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«Авангард» забил два одинаковых чудо-гола. Такие броски – сенсация
#КХЛ
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Голы броском через всю площадку – новый тренд русского хоккея
#КХЛ
Чудинов забил ЦСКА броском из своей зоны. В плей-офф он уже делал так дважды
#Максим Чудинов
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