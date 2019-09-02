Чудинов забил ЦСКА броском из своей зоны. В плей-офф он уже делал так дважды

«Я забил таким образом уже несколько голов, уверенность появляется, вот и бросаю. Мой секрет прост: нужно просто попасть в створ ворот. Если честно, я частенько остаюсь после тренировок и отрабатываю такие броски, но бросаю по пустым воротам. Во время матча не обращаю внимание на траекторию, уже на автомате получается», – рассказал после матча сам Чудинов.

У его бросков есть и еще одно достоинство. Если вратарь и отобьет шайбу, то она обязательно останется в зоне соперника. Игрокам «Авангарда» так проще атаковать и бороться за шайбу сразу в зоне атаки. Только самому Чудинову нужно чаще попадать в створ.