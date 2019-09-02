Чудинов забил ЦСКА броском из своей зоны. В плей-офф он уже делал так дважды
«Авангард» выиграл у ЦСКА (4:1) в первом матче нового сезона КХЛ. Самую запоминающуюся шайбу положил Максим Чудинов. Он пульнул по воротам из своей зоны. Шайба коснулась льда и немного изменила направление – голкипер Ларс Юханссон не справился.
«Авангард» не зря опубликовал в твиттере вот такую картинку. В плей-офф КХЛ сезона-2018/19 Чудинов забивал подобные голы дважды. Тогда от него пропускал Хенрик Карлссон. Да, он тоже швед.
Вот эти шайбы:
«Я забил таким образом уже несколько голов, уверенность появляется, вот и бросаю. Мой секрет прост: нужно просто попасть в створ ворот. Если честно, я частенько остаюсь после тренировок и отрабатываю такие броски, но бросаю по пустым воротам. Во время матча не обращаю внимание на траекторию, уже на автомате получается», – рассказал после матча сам Чудинов.
У его бросков есть и еще одно достоинство. Если вратарь и отобьет шайбу, то она обязательно останется в зоне соперника. Игрокам «Авангарда» так проще атаковать и бороться за шайбу сразу в зоне атаки. Только самому Чудинову нужно чаще попадать в створ.