В НХЛ дебютировал 20-летний русский. Цифры слабые, но он не виноват
«Оттава» – главный ужас этого сезона НХЛ. За 74 матча команда набрала только 56 очков. Так мало нет ни у кого, поэтому последнее место в Восточной конференции – нормальный промежуточный итог. Выше «Оттава» вряд ли поднимется, но возможны эксперименты.
На игру с «Калгари» здесь вызвали из фарм-клуба сразу двух человек. 20-летний нападающий Виталий Абрамов и 19-летний Эрик Браннстрем получили кучу игрового времени. Абрамов, проводивший первый в карьере матч НХЛ, отбегал 13 минут в равных составах и еще 51 секунду в большинстве.
Виталий не нанес ни одного броска в створ, сделал четыре перехвата и один блок-шот, а его команда проиграла со счетом 1:5. «Калгари» – лидер Запада, поэтому результат ожидаемый. Плохо только то, что Виталий стал худшим в команде по показателю полезности «-3».
Цифры могут обманывать. Даже с таким минусом Абрамов спас команду от гола, когда заблокировал бросок Джиордано. Был у Виталия и голевой момент, а отсутствие бросков в створ объясняется тремя блоками соперников.
Виталий Абрамов стал первым русским хоккеистом с 2013 года, который сыграл за «Оттаву». Тогда это был защитник Сергей Гончар. В НХЛ Абрамов рвался давно, но постоянно что-то не получалось. В «Оттаве» в Абрамова верят, а команда в межсезонье будет перестраиваться. Новый шанс он еще получит.
• Виталий Абрамов – воспитанник челябинского хоккея. В сезоне-2014/15 он отыграл 20 матчей в МХЛ за команду «Белые медведи» – фарм-клуб «Трактора». Абрамов набрал 14 очков, а потом уехал в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека (QMJHL).
• «Ему предложили контракт в два раза больше, чем по регламенту, плюс бонусы, которых в молодежной команде никогда ни у кого не было», – говорил вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко. Желание играть в Америке пересилило деньги и сомнительные перспективы в России.
• Недостатком Абрамова всегда называли рост (сейчас – 175 см). Возможно, поэтому Виталия все еще не ценят на уровне других игроков, равных с ним по таланту. В QMJHL он два года набирал больше сотни очков за «Гатино Олимпикс» (106 и 111), но на драфте НХЛ между теми сезонами был только 65-м.
• Первым в Абрамова поверил «Коламбус». Генменеджер клуба Ярмо Кекяляйнен хвалил Виталия уже после первого юниорского сезона: «Мне нравится его хоккей. Виталий не воспринимает себя маленьким игроком. Он играет как большой хоккеист».
• До февраля этого года Абрамов играл за разные команды на молодежном уровне, а потом набирался опыта в АХЛ (вторая профессиональная лига Северной Америки). «Коламбус» подписал с ним контракт новичка, но в НХЛ так и не взял. В феврале Абрамова включили в сделку по Дюшену и сдали в «Оттаву».
«Оттаве» осталось провести еще восемь матчей в сезоне. По такой статистике (12 поражений в 15 матчах) уже нет смысла бороться за очки, а для Абрамова хорошая возможность зарекомендовать себя. Умеет он многое.