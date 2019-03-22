В НХЛ дебютировал 20-летний русский. Цифры слабые, но он не виноват

«Оттава» – главный ужас этого сезона НХЛ. За 74 матча команда набрала только 56 очков. Так мало нет ни у кого, поэтому последнее место в Восточной конференции – нормальный промежуточный итог. Выше «Оттава» вряд ли поднимется, но возможны эксперименты.

На игру с «Калгари» здесь вызвали из фарм-клуба сразу двух человек. 20-летний нападающий Виталий Абрамов и 19-летний Эрик Браннстрем получили кучу игрового времени. Абрамов, проводивший первый в карьере матч НХЛ, отбегал 13 минут в равных составах и еще 51 секунду в большинстве .

Виталий не нанес ни одного броска в створ, сделал четыре перехвата и один блок-шот, а его команда проиграла со счетом 1:5. «Калгари» – лидер Запада, поэтому результат ожидаемый. Плохо только то, что Виталий стал худшим в команде по показателю полезности «-3».