Виталий Абрамов

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Второй матч Абрамова в НХЛ – заброшенная шайба, похвала тренера и попадание в мемы
#Виталий Абрамов
В НХЛ дебютировал 20-летний русский. Цифры слабые, но он не виноват
#НХЛ
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