Коламбус (х)

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Хоккей
«Коламбус» впервые сыграл в НХЛ после смерти Кивлениекса. На арене вывесили баннер в честь погибшего, а вратарь вышел под его номером
#Коламбус (х)
Хоккей
Погибший вратарь «Коламбуса» закрыл от фейерверка своего одноклубника и его жену
#Матисс Кивлениекс
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
У Василевского 17 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Это рекорд НХЛ для вратарей
#Андрей Василевский
Хоккей
Корписало поставил рекорд НХЛ за последние 65 лет – отразил больше 73 ударов в матче плей-офф
#Йоонас Корписало
Хоккей
Григоренко ушел из ЦСКА и подписал контракт с «Коламбусом»
#Михаил Григоренко
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«Тампа» и «Коламбус» рубились больше 6 часов! Матч – в четверке самых долгих
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#НХЛ
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Имя в честь Элвиса Пресли, детство без пропавшего отца, слова о нелюбви к России. Он заменил Бобровского и сразу наставил рекордов в НХЛ
#Элвис Мерзликин
Куда уйдет Панарин
#Артемий Панарин
В плей-офф НХЛ интереснее всего – сенсация «Коламбуса». Ее творит Бобровский
#НХЛ
В НХЛ дебютировал 20-летний русский. Цифры слабые, но он не виноват
#НХЛ
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