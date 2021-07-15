Матисс Кивлениекс
НХЛ
Коламбус (х)
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#Матисс Кивлениекс #НХЛ #Коламбус (х)

Погибший вратарь «Коламбуса» закрыл от фейерверка своего одноклубника и его жену

вчера, 19:53

5 июля умер вратарь «Коламбуса» Матисс Кивлениекс. Ему было 24 года. Об этом мы писали здесь:

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Сейча вскрылись новые подробности гибели Кивлениекса. Их рассказал другой вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин. Он заявил, что был с женой и ребенок и стоял позади Кивлениекса, когда в их сторону полетел фейерверк. Кивлениекс защитил их, и залп попал ему в грудь.

Мерзликин добавил:

«Он спас моего сына, он спас мою жену, он спас меня. Вторым именем моего сына будет Матисс. Он погиб героем».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
The Spun
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