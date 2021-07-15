Погибший вратарь «Коламбуса» закрыл от фейерверка своего одноклубника и его жену

5 июля умер вратарь «Коламбуса» Матисс Кивлениекс. Ему было 24 года. Об этом мы писали здесь:

Умер вратарь Латвии и «Коламбуса». Клуб говорит об ударе головой при падении, полиция добавляет про неудачный фейерверк

Сейча вскрылись новые подробности гибели Кивлениекса. Их рассказал другой вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин. Он заявил, что был с женой и ребенок и стоял позади Кивлениекса, когда в их сторону полетел фейерверк. Кивлениекс защитил их, и залп попал ему в грудь.

Мерзликин добавил:

«Он спас моего сына, он спас мою жену, он спас меня. Вторым именем моего сына будет Матисс. Он погиб героем».