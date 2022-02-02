Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
02 февраля, 22:14
«Вашингтон» рассказал, что Александр Овечкин пропустит игру с «Эдмонтоном» в НХЛ из-за коронавируса. Клуб подтвердил: Овечкин не будет доступен и на Матч звезд НХЛ.
Игра «Вашингтон» – «Эдмонтон» состоится 3 февраля в 03:00 по Москве. Матч звезд НХЛ пройдет 5 февраля.
В этом сезоне Овечкин набрал 58 очков за 49 матчей. Ему 36 лет.
На Олимпиаде-2022 не участвуют игроки из НХЛ. Когда этого решения не было, Овечкин входил в предварительную тройку игроков России на Олимпийских играх.
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