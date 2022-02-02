Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон

Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ

02 февраля, 22:14

«Вашингтон» рассказал, что Александр Овечкин пропустит игру с «Эдмонтоном» в НХЛ из-за коронавируса. Клуб подтвердил: Овечкин не будет доступен и на Матч звезд НХЛ.

Игра «Вашингтон» – «Эдмонтон» состоится 3 февраля в 03:00 по Москве. Матч звезд НХЛ пройдет 5 февраля.

В этом сезоне Овечкин набрал 58 очков за 49 матчей. Ему 36 лет.

На Олимпиаде-2022 не участвуют игроки из НХЛ. Когда этого решения не было, Овечкин входил в предварительную тройку игроков России на Олимпийских играх.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Вашингтона»
Еще по теме
Овечкин никогда не выиграет Олимпиаду. Он пропускает уже вторую, провалился на трех, а к следующей ему уже 40 лет
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Вашингтон