НХЛ
Евгений Кузнецов
Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России
2 часа назад
НХЛ объявила о двух изменениях в составах на Матч всех звезд из-за травм:
❌ Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»)
❌ Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)
✅ Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
✅ Роман Йоси («Нэшвилл»)
Кузнецов стал четвертым россиянином в заявках на турнир. Кроме него на Матче сыграют Александр Овечкин, Кирилл Капризов и вратарь Андрей Василевский.
Матч всех звезд пройдет 5 февраля в формате «три на три». Сначала команды сыграют два полуфинала, потом финал.
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
- Вратари: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа»);
- Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа»);
- Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто», капитан), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»); Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»), Джейк Генцел («Питтсбург»).
СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН
- Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»);
- Защитники: Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»);
- Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Стивен Стэмкос («Тампа»).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
- Вратари: Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).
- Защитник: Кейл Макар («Колорадо»).
- Нападающие: Джо Павелски («Даллас», капитан), Роман Йоси («Нэшвилл»), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Назем Кадри («Колорадо»).
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
- Вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).
- Защитник: Алекс Пьетранджело («Вегас»).
- Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джонни Годро («Калгари»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Трой Терри («Анахайм»).
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