НХЛ
Евгений Кузнецов
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#НХЛ #Евгений Кузнецов

Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России

2 часа назад

НХЛ объявила о двух изменениях в составах на Матч всех звезд из-за травм:

❌ Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»)

❌ Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)

Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

✅ Роман Йоси («Нэшвилл»)

Кузнецов стал четвертым россиянином в заявках на турнир. Кроме него на Матче сыграют Александр Овечкин, Кирилл Капризов и вратарь Андрей Василевский.

Матч всех звезд пройдет 5 февраля в формате «три на три». Сначала команды сыграют два полуфинала, потом финал.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

  • Вратари: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа»);
  • Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа»);
  • Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто», капитан), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»); Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»), Джейк Генцел («Питтсбург»).

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

  • Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»);
  • Защитники: Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»);
  • Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Стивен Стэмкос («Тампа»).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

  • Вратари: Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).
  • Защитник: Кейл Макар («Колорадо»).
  • Нападающие: Джо Павелски («Даллас», капитан), Роман Йоси («Нэшвилл»), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Назем Кадри («Колорадо»).

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

  • Вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).
  • Защитник: Алекс Пьетранджело («Вегас»).
  • Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джонни Годро («Калгари»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Трой Терри («Анахайм»).
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Источник:
НХЛ
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