Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России

НХЛ объявила о двух изменениях в составах на Матч всех звезд из-за травм:

❌ Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»)

❌ Нэйтан Маккиннон («Колорадо»)

✅ Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

✅ Роман Йоси («Нэшвилл»)

Кузнецов стал четвертым россиянином в заявках на турнир. Кроме него на Матче сыграют Александр Овечкин, Кирилл Капризов и вратарь Андрей Василевский.

Матч всех звезд пройдет 5 февраля в формате «три на три». Сначала команды сыграют два полуфинала, потом финал.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа»);

Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа»);

Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто», капитан), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»); Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»), Джейк Генцел («Питтсбург»).

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»);

Защитники: Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»);

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»), Стивен Стэмкос («Тампа»).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).

Защитник: Кейл Макар («Колорадо»).

Нападающие: Джо Павелски («Даллас», капитан), Роман Йоси («Нэшвилл»), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Назем Кадри («Колорадо»).

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН