В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе

На совещании перед матчем организаторы всерьез обсуждали, чтобы не пускать на трибуны людей с бананами. Борьба с расизмом продолжилась специальными обращениями от Тюрама, Анри и Зе Роберто. Они были показаны на экране стадиона.

Самый скандальный момент игры – приезд английского судьи Грэма Пола. Стадион (почти 7,5 тысяч человек) постоянно его освистывал за очень спорные решения в игре двухлетней давности между Россией и Словенией.

Россию на Кубке Ростелекома тренировал Валерий Газзаев, а легионеров – тандем тренеров – Александр Тарханов и Виктор Прокопенко. За Россию играла почти вся основа сборной, а за легионеров из звезд тех лет вышли Ярошик, Рахимич, Березовский, Короман, Бут, Тчуйсе.

Газзаев чуть не переехал в Италию в 90-е – уже учил язык и смотрел кассеты. Но президент клуба арестован за связь с мафией

Прокопенко перед игрой говорил: «Мы настроены скорее на серьезный матч, чем на шоу. Я хотел слетать на три дня в Одессу, но тут предложили потренировать, не мог отказаться. Хотя я бы перенес игру еще на день, футболисты еще уставшие».