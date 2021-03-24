В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
Идея матча всех звезд появилась после расизма на матче «Спартака». УЕФА даже спонсировал игру, а судил матч самый ненавидимый судья в России
В 2003 году РФС предложил УЕФА провести матч для борьбы с расизмом. Основным спонсором игры стал «Ростелеком» (он тогда финансировал сборную), а УЕФА выделил около 32 тысяч евро. Идея – матч всех звезд: русские игроки РПЛ против команды легионеров.
РФС хотел загладить шум на фоне истории, когда в октябре 2002-го фанаты «Спартака» пришли на матч дубля и ухали на игру двух нигерийцев – Эссиена Фло и Самуэля Огунсании. Еще фанаты закидали поле кожурой бананов и кричали: «Верните нам Андрея Тихонова!» Милиция выгнала их с трибун.
На совещании перед матчем организаторы всерьез обсуждали, чтобы не пускать на трибуны людей с бананами. Борьба с расизмом продолжилась специальными обращениями от Тюрама, Анри и Зе Роберто. Они были показаны на экране стадиона.
Самый скандальный момент игры – приезд английского судьи Грэма Пола. Стадион (почти 7,5 тысяч человек) постоянно его освистывал за очень спорные решения в игре двухлетней давности между Россией и Словенией.
Россию на Кубке Ростелекома тренировал Валерий Газзаев, а легионеров – тандем тренеров – Александр Тарханов и Виктор Прокопенко. За Россию играла почти вся основа сборной, а за легионеров из звезд тех лет вышли Ярошик, Рахимич, Березовский, Короман, Бут, Тчуйсе.
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Прокопенко перед игрой говорил: «Мы настроены скорее на серьезный матч, чем на шоу. Я хотел слетать на три дня в Одессу, но тут предложили потренировать, не мог отказаться. Хотя я бы перенес игру еще на день, футболисты еще уставшие».
Матч получился веселым. За Россию забивали Павлюченко (формально первая игра за сборную), Булыкин и Кержаков. Легионеры ответили двумя голами только после 78-й минуты, когда горели 0:5 после автогола Мэттью Бута. Все остались довольны экспериментом.
Валерий Газзаев: «Первый тайм получился неплохим. Мы проверили новых футболистов. Игра могла получиться зрелищнее, если бы игроки были в оптимальном состоянии».
Александр Тарханов: «Не все легионеры согласились сыграть в этом матче, но всем тем, кто дал согласие, я говорю большое спасибо. Подобные матчи нужны и интересны, но всего два дня назад футболисты играли в напряженных матчах, и они не успели хорошо подготовиться».
После матча Юрий Ковтун получил от президента РФС Вячеслава Колоскова кубок, команды с ним сфотографировались. Но Россия забыла его на стадионе.
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Матч звезд сыграли еще один раз. В команде легионеров пять русских, а один парень из Камеруна звонил в «Спорт-Экспресс» спросить, точно ли он сыграет
Второй матч прошел менее заметно, хотя к игре была добавлена приставка «Матч всех звезд». На «Локомотив» пришло всего три тысячи человек, это была последняя игра перед Евро-2004. Россию тренировал Георгий Ярцев, а легионеров – тренер «Спартака» Невио Скала.
И в этот раз команда легионеров не смогла набрать полный состав иностранцев. За них сыграли Акинфеев, Радимов, Бояринцев, Семшов и Быстров. Россия забила три (Мостовой, Алдонин, Кержаков), а за команду легионеров с паса Радимова забил Быстров.
Эта игра уже совсем не запомнилась, и больше в истории РПЛ матчей всех звезд не проводилось. Если перед прошлой игрой матч начинался с антирасистских посылов Анри и Тюрама, то вторая игра стартовала с вручения Дмитрию Аленичеву звания почетного гражданина Великие Луки (за неделю до этого он забил и победил в финале Лиги чемпионов). А игру судил Валентин Иванов.
Но журналист Игорь Рабинер рассказывал, что самая интересная история вокруг матча случилась до него. В редакцию «Спорт-Экспресса» позвонил нападающий «Кубани» Самуэль Бианг, который сказал: «По результатам голосования болельщики выбрали меня для участия в матче всех звезд, пока не знаю, буду ли я играть, но я очень хочу».
Рабинер связался с менеджером сборной, и Бианг сам поехал в Москву на игру, где в команде легионеров из иностранцев было всего 12 человек.
Тогда действительно зрители выбирали людей на матч всех звезд, но идея провалилась. Большинство легионеров просто уехали в отпуск.