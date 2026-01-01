Георгий Ярцев

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Футбол
Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова
#Станислав Черчесов
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В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
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