Газзаев чуть не переехал в Италию в 90-е – уже учил язык и смотрел кассеты. Но президент клуба арестован за связь с мафией
Владимир Газзаев неожиданно возглавил итальянскую «Сиену», до этого он не тренировал два года. Сейчас ему 40 лет.
Еще один россиянин в Италии. Газзаев-мл – в «Сиене». Он не работал два года, а клуб принадлежит бизнесменам из Армении
Его отец – Валерий Газзаев – в том же самом возрасте мог уже провести полноценный сезон в Серии А. Минимум один.
Как это было возможно?
В 2017 году Газзаев рассказал «Газете.Ru»: «У меня действительно была возможность уехать в 1993 году. Я тогда получил официальное предложение из итальянской Серии А, этот чемпионат считался сильнейшим в мире. Я только-только начал свою тренерскую деятельность, и на меня вышла «Фоджа».
Подписали официальный договор о намерениях, у меня сохранился экземпляр. Беседовал с президентом клуба в «Балчуге», он мне привез четыре кассеты, я смотрел. Это было в марте. А уже в июне я должен был принимать команду, принялся изучать итальянский язык. Но, к сожалению, затем президент покинул «Фоджу».
Двумя годами позже Газзаев добавил несколько подробностей в интервью «Спорт-Экспрессу»:
- Президентом «Фоджи» был мукомольный король Италии Паскуале Казилло.
- Он поставил условие – общаться с игроками по-итальянски.
- Газзаев учил язык по четыре часа в день, ездил в Италию для практики.
- За месяц до предполагаемого назначения Газзаева президент был арестован, так что перехода не случилось.
- Гендиректор «Фоджи» потом поздравлял Газзаева с победой «Спартака-Алании» в чемпионате России.
Кто такой Казилло?
Его отец торговал сухофруктами и зерновыми, сам Казилло построил серьезный бизнес по торговле зерном в Европе, получив прозвище «пшеничный король». У него были связи и в СССР – так он получил Игоря Шалимова в «Фоджу», которого очень хотел тренер Зденек Земан.
Осенью 1993-го Казилло был обвинен в связях с мафией и арестован спустя полгода. Помимо «Фоджи» позже он владел и другими футбольными клубами, включая, например, «Болонью». А в «Фоджу» вернулся в 2010-м, но ничего хорошего не вышло, клуб даже не выбрался в Серию B.
Казилло умер в 71 год осенью 2020-го от рака легких.
Какой тогда была «Фоджа»?
«Фоджа» вышла в Серию А в 1991 году и при Земане сходу заняла девятое место, финишировав в пяти очках от зоны Кубка УЕФА. Затем стала 12-й. В сезоне-1993/94 – снова девятая строчка, после чего Земан отбыл в «Лацио». Должен был перейти еще год назад, именно ему на замену тогда планировался Газзаев.
Но с Газзаевым не вышло, а «Фоджу» возглавил работавший в гораздо более скромных клубах Энрико Катуцци. Если в первом круге команда боролась даже за место в еврокубках, то во втором повалилась настолько, что выиграла лишь два матча из 17 и в итоге вылетела из Серии А. От «Лацио» с Земаном «Фоджа» получила 1:7 в Риме.
Еще одна из причин вылета – травма крестообразных связок у ведущего форварда Игоря Колыванова, из-за чего у него сорвались переговоры с «Интером». Колыванов сыграл сезон за «Фоджу» в Серии B, а потом покинул клуб. С тех пор «Фоджа» больше не играла в Серии А.
В 2020-м «Фоджа» отпраздновала столетие клуба и вышла из Серии D в Серию С.
Почему именно Газзаев?
В начале 1990-х Серия А была объективно сильнейшим чемпионатом в Европе – там играло наибольшее количество звезд, клубы мощно выступали в еврокубках. Со стороны приглашение Газзаева казалось риском – к моменту предложения от «Фоджи» он тренировал на профессиональном уровне всего четыре года и не имел зарубежного опыта работы.
В 1992-м он занял в чемпионате России третье место с «Динамо». Газзаев не довел до конца сезон-1993 – ушел после домашних 0:6 от «Айнтрахта» в Кубке УЕФА, а через полгода, уже работая во владикавказском «Спартаке» (переименованном позже в «Спартак-Аланию» и просто «Аланию») получил 0:6 в российской лиге от «КАМАЗа».
Всех этих 0:6 могло не быть, если бы Казилло остался в «Фодже», а ее возглавил Газзаев. Скорее всего, решающим фактором в приглашении российского тренера стало выступление «Динамо» в Кубке УЕФА-1992/93. В 1/16-й клуб неожиданно вышиб из турнира сильный «Торино», который за несколько месяцев до этого лишь по правилу выездных голов проиграл финал Кубка УЕФА «Аяксу» (тогда были двухматчевые финалы) и финишировал третьим в чемпионате.
«Динамо» тогда далеко не прошло – в 1/8 вылетело от «Бенфики», один из голов у которой забил Сергей Юран.
В сезоне-2004/05 Газзаев выиграл с ЦСКА Кубок УЕФА. Чем занималась в том сезоне «Фоджа»? Была середняком в Серии С вместе с «Наполи», который в той лиге задержался на два года.