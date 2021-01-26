Газзаев чуть не переехал в Италию в 90-е – уже учил язык и смотрел кассеты. Но президент клуба арестован за связь с мафией

Владимир Газзаев неожиданно возглавил итальянскую «Сиену», до этого он не тренировал два года. Сейчас ему 40 лет.

Еще один россиянин в Италии. Газзаев-мл – в «Сиене». Он не работал два года, а клуб принадлежит бизнесменам из Армении

Его отец – Валерий Газзаев – в том же самом возрасте мог уже провести полноценный сезон в Серии А. Минимум один.

Как это было возможно?

В 2017 году Газзаев рассказал «Газете.Ru»: «У меня действительно была возможность уехать в 1993 году. Я тогда получил официальное предложение из итальянской Серии А, этот чемпионат считался сильнейшим в мире. Я только-только начал свою тренерскую деятельность, и на меня вышла «Фоджа».

Подписали официальный договор о намерениях, у меня сохранился экземпляр. Беседовал с президентом клуба в «Балчуге», он мне привез четыре кассеты, я смотрел. Это было в марте. А уже в июне я должен был принимать команду, принялся изучать итальянский язык. Но, к сожалению, затем президент покинул «Фоджу».

Двумя годами позже Газзаев добавил несколько подробностей в интервью «Спорт-Экспрессу»: