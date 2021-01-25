Еще один россиянин в Италии. Газзаев-мл – в «Сиене». Он не работал два года, а клуб принадлежит бизнесменам из Армении
Владимир Газзаев стал тренером «Сиены». Transfermarkt фиксирует: контракт до лета этого года, а заменит Газзаев звезду нулевых Альберто Джилардино.
Что сейчас с «Сиеной»: стала банкротом, собирает донаты от фанатов и сидит в четвертой лиге
Вы наверняка помните «Сиену» из детства/юности по жизни в Серии А в середине двухтысячных. Тогда же клуб начал глохнуть: долги тянули к вылету, а академия теряла таланты (уходили в соседние «Фиорентину» и «Эмполи»). В моменте «Сиена» даже рассматривала смену названия, чтобы включить в него неназванного спонсора, но футбольная ассоциация Италии не разрешила.
В новом десятилетии долги «Сиены» выросли до 50 млн евро. Большую часть финансирования «Сиены» на тот момент взяло руководство города, которое к концу сезона-2012/13 объявило: денег больше нет. Сторонних инвесторов – тоже.
Новый мэр Сиены Бруно Валентини в 2013-м пообещал фанатам, что через пару лет вернет клуб в Серию А. Но сделал только хуже. Долги «Сиены» росли, игроки уходили (иногда состав формировали пацаны из академии). А 15 июля 2014-го мэрия города объявила: «Сиена» не прошла регистрацию в Серию В из-за долгов.
Клуб улетел в Серию D, сменил название и фактически перешел под внешнее управление – фанаты каждый месяц донатили проекту на жизни.
Что было дальше:
- За год «Сиена» вернулась в Серию С.
- Группа из трех банкиров из Сиены попробовали восстановить бренд в 2016-м. Затея сдохла через два месяца после объявления в прессе – два банкира отвалились. Третий выпал из плана из-за недостатка финансов.
- В 2017-м появились слухи об интересе со стороны инвесторов из Эмиратов. Информация так и осталась на уровне слухов.
- В 2020-м она не зарегистрировалась в Серию С, прошла процедуру банкротства и оказалась в Серии D.
31 августа 2020 года случился новый этап в истории «Сиены» – ее приобрел армянский холдинг «Ноа».
Что это за армянский холдинг и зачем ему клуб из итальянской провинции
Формальный глава и владелец этого холдинга – бизнесмен Карен Абрамян. Cайт «Sputnik Армения» назвал Абрамяна вице-президентом «Лукойла» (имени Абрамяна нет на официальном сайте компании), когда делал материал «Карапетян и не только: зачем бизнесмены из России взялись за развитие футбола в Армении». Здесь сам Абрамян подтвердил свою принадлежность к клубу.
В клубе говорили:
«Прежде всего следует отметить, что владельцы клуба – армяне, а президент клуба – Карен Абрамян. Не секрет, что для создания клуба и продвижения команды в России требуются куда более значительные, нежели в Армении, инвестиции. Создан также музыкальный бренд под названием «Ноа», не говоря уже о футбольном бренде с тем же названием. Главная цель «Ноа» – наличие клуба в Армении и продвижение команды».
Первым проектом «Ноа» был армянский клуб «Арцах» из Еревана. В сезоне-2017/18 он вышел в первую лигу Армении, а летом-2019 изменил название на «Ноа».
С момента создания «Ноа» его президентом был Карен Абрамян. Чуть позже эту должность занял Роман Геворкян, который до этого входил в состав совета директоров клуба.
Сейчас «Ноа» тренирует Дмитрий Гунько, которого в этом сезоне уволили «Химки».
Новым президентом «Сиены» стал Роман Геворкян (в фейсбуке «Ноа» даже попросил «Сиену» грамотно делить одного президента). А в официальном пресс-релизе пресс-секретарь «Ноа» Рубен Мелоян сказал:
«Новая команда будет стремиться добиться успеха уже в этом сезоне и перейти в следующую лигу итальянской серии. Этим холдинг «Ноа» не ограничится, в ближайшее время может появиться информация о новом интересном проекте».
«Ноа» не раскрыл детали сделки. Но в интервью уже назвал некоторые пункты плана развития команды:
- Первостепенная задача – повышение в классе.
- Аренды между «Ноем» и «Сиеной» возможны, но в будущем.
За половину сезона качественно поднять «Сиену» у «Ноа» не получилось. После 12 туров она идет лишь третьей в таблице. Зато был такой перформанс: в матче с «Гроссиной» «Сиена» сыграла под лозунгом «Признание Арцаха!». Это официальное название Нагорного Карабаха. Во время этой встречи на трибунах появились баннеры с триколором Армении.
Еще один проект «Ноа» появился через полгода – в январе холдинг стал владельцем даугавпилсского «Локомотива». «Локомотив» в прошлом сезоне вышел из первой латвийской лиги в высшую. По правилам лицензирования у каждого клуба должна быть своя академия в радиусе 50 км от базы основы. У «Локомотива» была такая академия, но сотрудничать с ней нельзя. У академии на тот момент был контракт с «Даугавпилсом». Поэтому «Ноа» перевез «Локомотив» в Юрмалу и поменял клубное название на «Ноа Юрмала».
Газзаев до этого не работал два года и сразу заменил Джилардино, который неплохо справлялся с «Сиеной»
Главные хайлайты тренерской карьеры Владимира Газзаева:
- 2009-й – стал помощником Валерия Петракова в «Алании».
- 2011-й – стал главным тренером «Алании» после назначения своего отца Валерия Газзаева на должность президента клуба.
- В 2012-м ушел с поста главного тренера в селекционный отдел. Но через год вернулся, проработал полгода и ушел в феврале-2013. «Алания» снялась с сезона ФНЛ из-за финансовых проблем.
- С июля-2014 по июль-2015 тренировал казахстанский «Актобе», выиграл серебро чемпионата Казахстана и ушел после вылета из отбора Лиги Европы.
- Бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Сидельников говорил: «Он себя очень высоко ставил, хотя сам по себе в жизни ничего не добился как тренер. Ни уважения к нему, ни авторитета не было, он, видимо, это чувствовал, у него возник комплекс».
- Был без работы четыре года. В январе 2018-го пришел на 4 месяца в грузинский «Рустави» – ушел ради созданного на основе «Кубани» «Урожая».
- С 1 января-2019 работал в «Тоболе» и снова ушел после вылета из отборочного раунда Лиги Европы.
Газзаев заменил Альберто Джилардино, который пришел четыре месяца назад и провел только девять матчей. С ним «Сиена» идет в зоне плей-офф за право попасть в Серию С.
«Ноа» никак не объяснил, почему выбрал именно Газзаева.