Еще один россиянин в Италии. Газзаев-мл – в «Сиене». Он не работал два года, а клуб принадлежит бизнесменам из Армении

Что сейчас с «Сиеной»: стала банкротом, собирает донаты от фанатов и сидит в четвертой лиге

Вы наверняка помните «Сиену» из детства/юности по жизни в Серии А в середине двухтысячных. Тогда же клуб начал глохнуть: долги тянули к вылету, а академия теряла таланты (уходили в соседние «Фиорентину» и «Эмполи»). В моменте «Сиена» даже рассматривала смену названия, чтобы включить в него неназванного спонсора, но футбольная ассоциация Италии не разрешила.

В новом десятилетии долги «Сиены» выросли до 50 млн евро. Большую часть финансирования «Сиены» на тот момент взяло руководство города, которое к концу сезона-2012/13 объявило: денег больше нет. Сторонних инвесторов – тоже.

Новый мэр Сиены Бруно Валентини в 2013-м пообещал фанатам, что через пару лет вернет клуб в Серию А. Но сделал только хуже. Долги «Сиены» росли, игроки уходили (иногда состав формировали пацаны из академии). А 15 июля 2014-го мэрия города объявила: «Сиена» не прошла регистрацию в Серию В из-за долгов.

Клуб улетел в Серию D, сменил название и фактически перешел под внешнее управление – фанаты каждый месяц донатили проекту на жизни.

Что было дальше:

За год «Сиена» вернулась в Серию С.

Группа из трех банкиров из Сиены попробовали восстановить бренд в 2016-м. Затея сдохла через два месяца после объявления в прессе – два банкира отвалились. Третий выпал из плана из-за недостатка финансов.

В 2017-м появились слухи об интересе со стороны инвесторов из Эмиратов. Информация так и осталась на уровне слухов.

В 2020-м она не зарегистрировалась в Серию С, прошла процедуру банкротства и оказалась в Серии D.

31 августа 2020 года случился новый этап в истории «Сиены» – ее приобрел армянский холдинг «Ноа».