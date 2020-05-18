Политик Газзаев: вступал в партии, голосовал против пенсионной реформы, желал здоровья Путину

Вступил в партию «Справедливая Россия»

Это левоцентристская оппозиционная партия, созданная в 2006 году. В 2016-м партия приняла Газзаева. Слухи о возможном выдвижении Газзаева в Госдуму подтвердил глава предвыборного штаба партии Александр Бурков: «Не исключаем, потому что для нас и в целом для страны этот человек был бы очень полезен на уровне Государственной думы».

Так и произошло – в том же году Газзаев стал депутатом Госдумы от «Справедливой России». Он вошел в думский комитет по физкультуре и спорту. Через полтора года Газзаев возглавил список из самых богатых депутатов среди бывших спортсменов, задекларировав доход в 25,5 млн рублей за 2017-й год.

Чем запомнился депутат Газзаев

• В 2017 году заявил, что собирается внести в Госдуму законопроект о сокращении числа профессиональных футбольных клубов наполовину и об изменении системы их финансирования – только за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний. Такого же мнения о реорганизации придерживается и сейчас.

• Тогда же выступил против законопроекта об ограничении уровня зарплат спортсменов и тренеров в случае неудачных результатов на соревнованиях, сославшись на нарушение таким образом контрактных обязательств.

• Выступил с такой инициативой: «Компании, у которых есть спонсорские контракты с профессиональными клубами по различным видам спорта, должны получать вычеты по налогу на прибыль».

• Предложил на заседании съездить на Олимпиаду-2018: «Вместо апрельского отпуска поехать в феврале и поддержать тех спортсменов, значит, болеть за них, петь гимн, раз им нельзя, значит, петь гимн».