- Валерий Газзаев
- Футбол
- политика
- Владимир Путин
Политик Газзаев: вступал в партии, голосовал против пенсионной реформы, желал здоровья Путину
Валерий Газзаев завершил тренерскую карьеру в 2013 году и сосредоточился на политической деятельности.
Собирался вступать в партию «Единая Россия»
Газаева спросили об этом во время перерыва в тренерской работе – в конце 2003-го он покинул ЦСКА, а вернулся туда через полгода. Что ответил Газзаев на вопрос, собирается ли он вступать в партию: «Собираюсь, вот только очередь поменьше станет. Я считаю, что в партию нужно вступать по убеждениям, поэтому выбор пал на «Единую Россию». Привилегии здесь ни при чем. Политику, экономику, спорт и культуру разделять нельзя. Если будет выполняться программа партии, достанется всем секторам».
Вступил в партию Прохорова «Правое дело»
Партия была создана в 2008 году – она объединила Демократическую партию России, «Гражданскую силу» и Союз правых сил. В июне 2011-го председателем партии был избран Михаил Прохоров. Через месяц в нее выступил Газзаев. В сентябре решением съезда партии Прохоров был смещен с поста председателя. На выборах в 2011 году партия получила всего 0,6% голосов избирателей и осталась без представителей в Госдуме.
Стал доверенным лицом Путина
В марте 2012 года в России прошли президентские выборы, которые выиграл Владимир Путин. ЦИК зарегистрировал 499 человек в качестве доверенных лиц Путина. Среди них были известные спортсмены – Аршавин, Акинфеев, Жирков, Кержаков, Билялетдинов, Плющенко, Исинбаева и другие.
В списке, составленном по алфавиту, под 94-м номером был и Газзаев.
Вступил в «Народный фронт за Россию»
Это движение (ОНФ) было создано по инициативе Путина в 2011 году. Задачи – контроль над исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией. Газзаев в 2013 году поучаствовал в учредительном съезде и обозначил цели:
«Наша страна должна развивать не только массовый спорт, но и спорт высоких достижений. Развивая детско-юношеский и любительский спорт, мы говорим о здоровье нации. Но именно профессиональный спорт во многом способствует росту самосознания россиян».
В июле 2013-го отделение ОНФ появилось в Северной Осетии, Газзаев вошел в его региональный штаб.
Вступил в партию «Справедливая Россия»
Это левоцентристская оппозиционная партия, созданная в 2006 году. В 2016-м партия приняла Газзаева. Слухи о возможном выдвижении Газзаева в Госдуму подтвердил глава предвыборного штаба партии Александр Бурков: «Не исключаем, потому что для нас и в целом для страны этот человек был бы очень полезен на уровне Государственной думы».
Так и произошло – в том же году Газзаев стал депутатом Госдумы от «Справедливой России». Он вошел в думский комитет по физкультуре и спорту. Через полтора года Газзаев возглавил список из самых богатых депутатов среди бывших спортсменов, задекларировав доход в 25,5 млн рублей за 2017-й год.
Чем запомнился депутат Газзаев
• В 2017 году заявил, что собирается внести в Госдуму законопроект о сокращении числа профессиональных футбольных клубов наполовину и об изменении системы их финансирования – только за счет частных инвестиций или государственно-частных компаний. Такого же мнения о реорганизации придерживается и сейчас.
• Тогда же выступил против законопроекта об ограничении уровня зарплат спортсменов и тренеров в случае неудачных результатов на соревнованиях, сославшись на нарушение таким образом контрактных обязательств.
• Выступил с такой инициативой: «Компании, у которых есть спонсорские контракты с профессиональными клубами по различным видам спорта, должны получать вычеты по налогу на прибыль».
• Предложил на заседании съездить на Олимпиаду-2018: «Вместо апрельского отпуска поехать в феврале и поддержать тех спортсменов, значит, болеть за них, петь гимн, раз им нельзя, значит, петь гимн».
• В 2018 году единственным из числа бывших спортсменов в Госдуме проголосовал против пенсионной реформы в России.
• В феврале 2020-го был назначен председателем комитета Госдумы по делам национальностей. «Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа Российской Федерации», – отметил Газзаев.
Поддержка Путина
В 2017 году во время прямой линии с президентом спросил Путина – какой результат должна показать сборная России на ЧМ-2018. «Я хотел от вас это услышать», – ответил Путин. Газзаев ответил: «У меня такое же мнение, как и у вас».
Через год во время прямой линии Газзаев не задал вопрос Путину, а выступил с монологом: «Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».
Также в 2017-м Газзаев предложил переименовать Кубок России: «Я считаю: почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в «Лужниках» – на самом центральном и лучшем стадионе страны. Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей».