Каким был наш футбол в год матча с Украиной: провал в еврокубках, первый лимит, возвращение россиян
Осень 1999 года – это не только 1:1 с Украиной и ошибка Филимонова, которая закрыла путь на Евро, но и переломный момент в российском клубном футболе. За 20 лет наш футбол прошел огромный путь, чтобы стать конкурентоспособнее на уровне клубов и сборных, но в то же время во многом ничуть не изменился.
Россияне начали возвращаться в РПЛ
1990-е запомнились яркой игрой российских футболистов в зарубежных чемпионатах. В конце десятилетия Аленичев, Симутенков, Мостовой, Канчельскис и другие футболисты сборной приезжали в сборную из топовых лиг Европы.
1999 год обозначил обратный процесс: Владислав Радимов, который не смог полноценно закрепиться в «Сарагосе», вернулся в Москву на правах аренды в «Динамо». Еще больше запомнился переход Сергея Юрана в «Спартак». До этого он уже играл за москвичей в сезоне 1995, но потом сразу же вернулся за границу. Так получилось и на этот раз: всего 18 матчей и 3 гола после перехода из «Бохума».
Первые предчувствия лимита
Лимит на легионеров в РПЛ появился лишь в 2005 году, но уже в 1999-м начались заметные изменения. РФС впервые воспользовался этой стратегией, применив ее к первому и второму дивизиону России.
Возможно, именно начавшиеся изменения запустили процесс возвращения россиян в РПЛ. Окончательно он завершится с принятием полноценного лимита шесть лет спустя: тогда в РПЛ появятся Смертин, Аленичев, Канчельскис и Симутенков.
Все ждали борьбу в РПЛ, но «Спартак» опять всех смял
Сезон 1998 года закончился очень плотно. «Спартак» победил в третий раз подряд, но на этот раз – с небольшим отрывом. ЦСКА отстал от принципиальных соперников всего на три очка, а «Локомотив» – на четыре.
Особенно опасным выглядел ЦСКА: в конце предыдущего сезона команда забила четыре гола в дерби, да и вообще в концовке смотрелась очень мощно, поднявшись за 10 последних туров с девятого на второе место.
Впечатление оказалось обманчивым: в 1999-м «Спартак» оторвался на 7 от «Локо» и на 17 от ЦСКА и продолжил доминировать в РПЛ.
Катастрофа в осенних еврокубках
Сезон 1999 года стал первым за пять лет, по итогам которого чемпион РПЛ получал место в групповом этапе Лиги чемпионов. Но сезон 1999/2000 в еврокубках для российских команд начался отвратительно.
- ЦСКА, игравший во втором квалификационном раунде ЛЧ, влетел норвежскому «Мольде». Первый матч россияне выиграли 2:0, но в ответной игре были четыре пропущенных мяча и позорный вылет.
- «Зенит» в первом матче первого раунда Кубка УЕФА проиграл 0:3 «Болонье». В ответном матче была ничья 2:2 и вылет российской команды.
- Наконец, «Ростсельмаш», который дошел до полуфинала Кубка Интертото, проиграл «Ювентусу» с общим счетом 1:9 в двух матчах: 0:4 и 1:5.
Двойной провал с «Лидсом»
Самые большие надежды, конечно, связывали со «Спартаком». Команда прошла в групповой этап ЛЧ, и на первом из них (а в том сезоне было сразу два групповых этапа), «Спартак» попал в относительно легкую группу – с «Спартой», «Бордо» и «Виллемом».
Выйти из нее не вышло: два поражения от «Бордо», неожиданная ничья с «Виллемом» и разгром от «Спарты» отправили «Спартак» в третий раунд Кубка УЕФА. Соперник – «Лидс», который в предыдущем раунде вынес «Локомотив» из Кубка УЕФА с общим счетом 7:1.
Со «Спартаком» в итоге получились два равных матча, но за счет гостевых голов «Лидс» проходит дальше. Ни один российский клуб не вышел в евровесну. «Ощущение абсолютного, капитального провала» – вспоминает ту осень наш автор Михаил Морозов.