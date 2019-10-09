Каким был наш футбол в год матча с Украиной: провал в еврокубках, первый лимит, возвращение россиян

Россияне начали возвращаться в РПЛ

1990-е запомнились яркой игрой российских футболистов в зарубежных чемпионатах. В конце десятилетия Аленичев, Симутенков, Мостовой, Канчельскис и другие футболисты сборной приезжали в сборную из топовых лиг Европы.

1999 год обозначил обратный процесс: Владислав Радимов, который не смог полноценно закрепиться в «Сарагосе», вернулся в Москву на правах аренды в «Динамо». Еще больше запомнился переход Сергея Юрана в «Спартак». До этого он уже играл за москвичей в сезоне 1995, но потом сразу же вернулся за границу. Так получилось и на этот раз: всего 18 матчей и 3 гола после перехода из «Бохума».