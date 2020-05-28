Первый тренер-иностранец в России. Игроки водили проституток и проигрывали 0:9, а переводчик – строитель
Строитель занимался селекцией, а «Уралан» проигрывал 0:9
Шел 2000 год. За 16 матчей до конца сезона «Уралан» из Элисты был на предпоследнем месте. Тогда в клуб приехал серб Борис Буняк – первый иностранный тренер в истории русского футбола. Его переводчиком стал сербский строитель Драган, который до этого уже закрепился в «Уралане» советником руководства. Драган позвал в команду несколько сербских игроков – они появились в клубе почти одновременно с ним.
Борис Буняк приехал в «Уралан» по приглашению президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Он опровергает легенду, что руководители «Уралана» все перепутали и изначально планировал на роль главного тренера украинца Леонида Буряка. Сам Буняк перед приездом в «Уралан» ни разу не выезжал на работу за пределы Сербии.
Буняк рассматривал «Уралан» как клуб-трамплин для дальнейшей карьеры, хотя русскую лигу не смотрел: «Мне позвонил один из моих бывших игроков. У его агента были какие-то связи с русскими, и мне сказали, что есть возможность поехать в Россию и поработать с клубом высшей лиги. Я спросил, как называется клуб. Мне ответили – «Уралан». Честно говоря, я даже не знал, что есть такой клуб».
Борис Буняк отработал в «Уралане» всего 16 матчей. Этот период – шоу:
- Статистика Буняка в «Уралане» – 2 ничьи и 14 поражений. За сезон «Уралан» набрал только 12 очков и пропустил 61 гол. После каждого проигранного матча Буняк ругался на судей. Он считает, что именно работа арбитров сломала «Уралан».
- Игроки «Уралана» приводили в отель проституток. Буняк даже назначил старосту, но и это не помогло наладить порядок. В то время не было никакого лимита, поэтому в «Уралане» числились 24 иностранца.
- С некоторыми из новичков «Уралана» Буняк познакомился в самолете. Буняк винит в провале футболистов-легионеров, которые не держали уровень. Говорит, что всех нашел Драган. Хотя в первом интервью Буняк называл их качественными мастерами.
- В предпоследнем туре «Уралан» проиграл «Локомотиву» 0:9. Защитник Ахрик Цвейба объяснил это отсутствием денег и роспуском всех игроков по домам. Буняк вспоминал, что команду тогда отправили на 15-дневный отдых.
- Из тренеров он общался только с Семиным и Слуцким. «То был какой-то коммерческий проект. Явно кто-то имел финансовый интерес в его приглашении. Тренером серба было сложно назвать», – говорил Вячеслав Геращенко, который потом сам работал в «Уралане».
Теперь Буняк выигрывает кубки в Ливане и Кувейте
Тот вылет из высшего дивизиона не был трагедией – «Уралан» вернулся наверх уже через год. Клуб прожил до 2005-го. Дальше были новый вылет, проблемы с деньгами, нехватка футболистов и лишение лицензии. На месте «Уралана» появилась «Элиста», но и она продержалась недолго.
С карьерой Бориса Буняка все намного интереснее. Буняк несколько лет отработал в Сербии, где засветился даже ассистентом в «Црвене Звезде». Он приписывает себе раскрытие таланта Николы Жигича (позже играл в «Валенсии» и «Бирмингеме») и заигрывание в «Црвене» Неманьи Видича. По совету Буняка его тогда вернули из аренды.
Потом Буняк работал в Кувейте, Танзании и Мьянме. Особенно хорошо получалось в Кувейте, где в 2014-м Буняк выигрывал местный кубок наследного принца. Его последним известным местом работы остается кувейтская «Казма». До нее был ливанский «Аль-Неймех», где Буняк тоже выиграл кубок.
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