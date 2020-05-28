Первый тренер-иностранец в России. Игроки водили проституток и проигрывали 0:9, а переводчик – строитель

Строитель занимался селекцией, а «Уралан» проигрывал 0:9

Шел 2000 год. За 16 матчей до конца сезона «Уралан» из Элисты был на предпоследнем месте. Тогда в клуб приехал серб Борис Буняк – первый иностранный тренер в истории русского футбола. Его переводчиком стал сербский строитель Драган, который до этого уже закрепился в «Уралане» советником руководства. Драган позвал в команду несколько сербских игроков – они появились в клубе почти одновременно с ним.

Борис Буняк приехал в «Уралан» по приглашению президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Он опровергает легенду, что руководители «Уралана» все перепутали и изначально планировал на роль главного тренера украинца Леонида Буряка. Сам Буняк перед приездом в «Уралан» ни разу не выезжал на работу за пределы Сербии.

Буняк рассматривал «Уралан» как клуб-трамплин для дальнейшей карьеры, хотя русскую лигу не смотрел: «Мне позвонил один из моих бывших игроков. У его агента были какие-то связи с русскими, и мне сказали, что есть возможность поехать в Россию и поработать с клубом высшей лиги. Я спросил, как называется клуб. Мне ответили – «Уралан». Честно говоря, я даже не знал, что есть такой клуб».