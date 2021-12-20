Что окружает решение НХЛ по Олимпиаде-2022: звезды сомневаются в участии, матчи переносятся, игроки постоянно заражаются
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. НХЛ уже давно объявила о согласии на участие игроков. Напоминаем: в 2018-м Россия выигрывала Олимпиаду вообще без хоккеистов из этой лиги. Теперь же НХЛ согласилась, но лишь формально. Пандемия коронавируса – причина для отказа и оговорка во всех документальных договоренностях между федерациями.
10 января – ключевая дата, которая мелькала в последние месяцы. До этого числа решение НХЛ по Олимпиаде можно переиграть без финансовых потерь. НХЛ торопится с объявлением еще раньше. Объявлено, что решение по участию игроков на Олимпиаде-2022 будет публично высказано в ближайшие дни. И вряд ли оно будет положительным.
НХЛ и профсоюз игроков сделали совместное заявление. Там рассказывается о продолжении регулярного чемпионата на фоне роста числа заражений коронавирусом. 12 матчей перенесены для команд, которым нужно перемещаться между Канадой и США. Заключительным пунктом в релизе идет вопрос участия игроков в Олимпиаде-2022 – он активно обсуждается.
Переговоры еще идут, но все готовятся к запасному варианту
Официального решения от лиги еще нет, но минимум три источника его уже называют (подробно – тут). Важно: на него смогут повлиять игроки. Именно в их обсуждении кроется минимальная надежда – многие хоккеисты НХЛ ранее говорили о желании сыграть на Олимпиаде. Только общая обстановка по коронавирусу внутри НХЛ убивает возможность такого исхода.
НХЛ изначально продвигала позицию, что все разрешит профсоюз хоккеистов. Вот прямая цитата комиссионера НХЛ Беттмэна: «Мы дали обещание игрокам отпустить их, и в итоге сейчас каждому из них самому нужно решать, ехать туда или нет». Но у лиги есть право на отказ из-за пандемии коронавируса. В общем заявлении указано, что профсоюз и НХЛ обсуждают решение вместе.
В соглашении между НХЛ и профсоюзом игроков есть пункт об участии хоккеистов в Олимпиаде-2022. Он стал документальным выражением желания игроков, но сейчас почти ни на что не влияет. НХЛ поддержала хоккеистов, но было и такое высказывание представителей лиги: «Если будут созданы все необходимые условия и мы договоримся о материальных вопросах».
Алексей Яшин в интервью «Матч ТВ» объяснял, почему публичное и документальное желание игроков сейчас может не совпадать с реальностью: «Я прагматичный человек. И скажи хоккеистам, что у каждого их подписанный контракт вырастет на пять миллионов долларов, но никто не поедет в Пекин, – уверяю вас, большинство игроков согласится не ехать в Пекин».
В ковид-протокол НХЛ уже попали более ста хоккеистов. Переход за эту отметку произошел еще 19 декабря. Каждые сутки туда добавляются еще 10-15 игроков. В том же протоколе оказываются официальные лица (40+) и судьи (10+). Постоянно приходят и новости из клубов. «Торонто» вообще временно приостановил тренировки, чтобы избежать новых случаев заражения.
Сейчас уже очевидно, что такая ситуация происходит из-за распространения штамма омикрона. Это новый вид коронавируса, от которого в спорте первым пострадал футбольный «Белененсеш». Сейчас все больше стран вводят ограничения из-за омикрона. Мы рассказывали об этом в отдельном материале. Эти ограничения касаются спорта и обычной жизни – есть новые локдауны.
Ситуация с коронавирусом давит на игроков НХЛ. Большинство из них сохраняют желание участвовать в играх, но отдельные звезды против. Вратарь «Вегаса» Робин Ленер первым отказался публично. Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранжело был выбран в тройку основы Канады, но сомневался в участии из-за возможного карантина. Он может продлиться до пяти недель.
Прямо сейчас пятинедельный срок карантина для заболевшего коронавирусом – самый страшный факт вокруг поездки на Олимпиаду-2022. На него ссылаются и другие звезды НХЛ (Макдэвид, Карлссон), но все не так страшно. Минимальный срок карантина составит только три недели. Дальше игроку надо сдать два отрицательных теста за 24 часа.
Президент ФХР Владислав Третьяк следит за ситуацией в НХЛ по собственным источникам. Он рассказывает, что массовые заражения вызваны омикроном. Вот часть его цитаты о перспективах НХЛ и Олимпиады: «Мы очень переживаем за наших игроков. Очень много хоккеистов заболели. Мы готовимся к плану Б. Посмотрим, что будет дальше. Каждый день что-то меняется».
При плане Б такой тройки у России не будет:
Сборная Канады не просто так выставила команду для участия в Кубке Первого канала. Такая же ситуация была и перед Олимпиадой-2018. Это подстраховка на случай отрицательного решения по игрокам НХЛ. Участие Канады уже добавило путаницы в результаты турнира. Победитель определялся по проценту побед. Россия выиграла три игры из четырех, но осталась второй.
Надежда на участие все еще есть. Оно по-прежнему выгодно самой НХЛ
Почти все игроки НХЛ заранее вакцинировались. У большинства заразившихся коронавирус переносится легко. Глобально с лигой ничего не случается: фанаты почти везде приходят на трибуны (матч «Монреаля» – исключение), есть резервные даты для переноса игр. В Эдмонтоне и Ред-Дире пройдет МЧМ-2022. Предварительно он состоится на заполненных стадионах.
Участие в Олимпиаде для игроков НХЛ будет даже безопаснее, чем матчи внутри самой лиги. Здесь заражения чаще всего происходят именно из-за перелетов и новых контактов. В Китае – пузырь, постоянное тестирование, усиленные ограничения. Ожидается, что на Олимпиаде-2022 коронавирусные правила будут серьезнее, чем летом в Токио.
Отказ от участия в Олимпиаде не дает НХЛ решение по ситуации с коронавирусом. Перенесенные матчи сложно передвинуть именно на олимпийские даты. Основные стадионы уже зарезервированы на это время для других мероприятий – обычно их планирование происходит заранее. Поэтому с календарем начнется хаос, а у команд окажется разное количество матчей.
Влияет и политика лиги. Еще в 2017 году на сайте НХЛ появлялся материал о работе над развитием китайского рынка. Она показывалась через предсезонные матчи «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера». Игры проводились в Шанхае и Пекине. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли говорил о перспективах на примере пустого холста: «Цель – начать на нем рисовать».
Весь олимпийский цикл НХЛ работала над привлечением китайской аудитории. Поездка игроков НХЛ на Олимпиаду-2022 – главная часть этой работы. Поэтому даже в условиях пандемии коронавируса НХЛ заранее на нее согласилась, хотя и подавала это через поддержку желания игроков. Зато Олимпиада-2018 в Пхенчхане несла для НХЛ только коммерческие минусы.
На переговоры по участию или отказу НХЛ от Олимпиады-2022 может повлиять и общий статус турнира. Исторически Олимпиада считается главным турниром в хоккее сборных. Обычно об этом чаще говорят русские звезды, но прямо сейчас высказался даже генменеджер Канады Шейн Доун. Его позиция: игроки все еще хотят участия в Олимпиаде-2022.