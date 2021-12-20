Что окружает решение НХЛ по Олимпиаде-2022: звезды сомневаются в участии, матчи переносятся, игроки постоянно заражаются

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. НХЛ уже давно объявила о согласии на участие игроков. Напоминаем: в 2018-м Россия выигрывала Олимпиаду вообще без хоккеистов из этой лиги. Теперь же НХЛ согласилась, но лишь формально. Пандемия коронавируса – причина для отказа и оговорка во всех документальных договоренностях между федерациями.

10 января – ключевая дата, которая мелькала в последние месяцы. До этого числа решение НХЛ по Олимпиаде можно переиграть без финансовых потерь. НХЛ торопится с объявлением еще раньше. Объявлено, что решение по участию игроков на Олимпиаде-2022 будет публично высказано в ближайшие дни. И вряд ли оно будет положительным.

НХЛ и профсоюз игроков сделали совместное заявление. Там рассказывается о продолжении регулярного чемпионата на фоне роста числа заражений коронавирусом. 12 матчей перенесены для команд, которым нужно перемещаться между Канадой и США. Заключительным пунктом в релизе идет вопрос участия игроков в Олимпиаде-2022 – он активно обсуждается.