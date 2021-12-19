Омикрон в Европе: Голландия ввела локдаун, в Великобритании растет число зараженных, Германия частично закрывается

Какое положение омикрона в ведущих странах Европы?

🇳🇱 Голландия

Начнем с нее, потому что на Голландию омикрон оказал самое большое влияние. BBC пишет, что число людей, заразившихся именно этим штаммом, пока что составляет небольшую часть от общей группы. Но правительство уже ввело локдаун в стране, который продлится до 14-го января.

Премьер-министр Марк Рютте сказал: «Я стою здесь сегодня в мрачном настроении. Подводя итог одним предложением, с завтрашнего дня (с 20 декабря) Нидерланды вернутся в режим изоляции».

Запрещены все массовые мероприятия, школы закрыты минимум до 9 января, магазины закрываются, рестораны будут работать на вынос. Многие кафе и бары не работают в промежутке с 17:00 по 07:00. Есть ограничения по числу гостей на один дом. Представитель BBC в Голландии пишет, что голландцы встретили эту инициативу властей без восторга, но руководство аргументировало это риском появления «неуправляемой ситуации» в плане заражения.

🇬🇧 Великобритания

Местные медиа пишут, что с каждым днем число зараженных омикроном увеличивается в разы. Например, 17 декабря по всей стране зафиксировано около 25 тысяч случаев заражения новым штаммом. В четверг же умерли семь человек, которые, как предполагается, были заражены омикроном. Правительство Великобритании говорит, что в ближайшее время это число станет больше, поэтому, например, Лондон уже ввел режим чрезвычайной ситуации. Правительство пока что не думает о всеобщем локдауне, но готово к такому шагу, если ситуация выйдет из-под контроля.

Вся ситуация повлияла и на АПЛ: игроки массово заражаются, матчи отменяются. В субботу 18 декабря Премьер-лига запланировала 6 матчей. Состоялся только один, остальные отменились из-за вспышек коронавируса внутри клубов.

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