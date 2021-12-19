Омикрон в Европе: Голландия ввела локдаун, в Великобритании растет число зараженных, Германия частично закрывается
В конце ноября ученые нашли новый штамм коронавируса омикрон. К 19 декабря он уже активно распространился по всей Европе. Настолько что даже плотно затронул главные страны.
Какое положение омикрона в ведущих странах Европы?
🇳🇱 Голландия
Начнем с нее, потому что на Голландию омикрон оказал самое большое влияние. BBC пишет, что число людей, заразившихся именно этим штаммом, пока что составляет небольшую часть от общей группы. Но правительство уже ввело локдаун в стране, который продлится до 14-го января.
Премьер-министр Марк Рютте сказал: «Я стою здесь сегодня в мрачном настроении. Подводя итог одним предложением, с завтрашнего дня (с 20 декабря) Нидерланды вернутся в режим изоляции».
Запрещены все массовые мероприятия, школы закрыты минимум до 9 января, магазины закрываются, рестораны будут работать на вынос. Многие кафе и бары не работают в промежутке с 17:00 по 07:00. Есть ограничения по числу гостей на один дом. Представитель BBC в Голландии пишет, что голландцы встретили эту инициативу властей без восторга, но руководство аргументировало это риском появления «неуправляемой ситуации» в плане заражения.
🇬🇧 Великобритания
Местные медиа пишут, что с каждым днем число зараженных омикроном увеличивается в разы. Например, 17 декабря по всей стране зафиксировано около 25 тысяч случаев заражения новым штаммом. В четверг же умерли семь человек, которые, как предполагается, были заражены омикроном. Правительство Великобритании говорит, что в ближайшее время это число станет больше, поэтому, например, Лондон уже ввел режим чрезвычайной ситуации. Правительство пока что не думает о всеобщем локдауне, но готово к такому шагу, если ситуация выйдет из-под контроля.
Вся ситуация повлияла и на АПЛ: игроки массово заражаются, матчи отменяются. В субботу 18 декабря Премьер-лига запланировала 6 матчей. Состоялся только один, остальные отменились из-за вспышек коронавируса внутри клубов.
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🇩🇪 Германия
Германия не публикует данные о заразившихся омикроном. Правда, правительство готовится к пятой волне, вызванной новым штаммом. Пока что Германия ограничивает контакты со странами, в которых бушует омикрон.
Она ввела двухнедельный карантин для прибывших из Великобритании. Эта мера продлится до 3 января. Также немцы отметили Францию, Данию, Андорру, Ливан и Норвегию как страны повышенного риска. Теперь в Германию могут приехать из этих стран либо переболевшие коронавирусом, либо люди, поставившие три вакцины.
🇮🇹 Италия
Тоже отмечает рост числа заболевших омикроном. Пятница, 18 декабря – 55 человек. Суббота, 19 декабря – 84. Про умерших итальянское правительство ничего не говорит. Оно просто рассказывает, что готово к интенсивному распространению омикрона и что в ближайшее время число заразившихся этим штаммом резко увеличится.
🇫🇷 Франция
Французы тоже перестраховались и закрыли границы для въезжающих из стран Великобритании туристов и людей с рабочими визитами. Они отменили массовые новогодние празднования. В ближайшее время (ориентировочно – в начале следующей недели) Франция представит новый план по вакцинации населения.
BBC пишет, что ежедневно Франция фиксирует около 48 тысяч новых зараженных коронавирусом. 18 декабря министр здравоохранения страны Оливье Веран заявил, что 10% от этого числа заразились омикроном.
🇵🇹 Португалия
В начале декабря Португалия зафиксировала 19 случаев заболевания омикроном. 17 декабря производился последний официальный подсчет, который зарегистрировал 69 человек с новым штаммом коронавируса. Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо заявила: в настоящее время часть зараженных омикроном от общего числа положительных тестов на коронавирус составляет около 20%. В рождественскую неделю доля может увеличиться до 50%. В последние дни 2021 года – до 80%.
🇹🇷 Турция
Нет точных данных по распространению омикрона на территории Турции. Власти говорят об увеличении числа зараженных коронавирусом, но не публикуют данные по омикрону. Хотя допускают: в ближайшее время в стране, возможно, начнется волна, вызванная новым штаммом.
Но известны уже меры предосторожности к людям, прибывшим из Турции, со стороны некоторых стран. Например, Израиль запретил въезд из Турции на неопределенный срок. Исключение – израильтяне, либо граждане с гуманитарными миссиями (но с обязательным разрешением властей). Они должны просидеть на обязательном карантине не меньше 7 дней.
🇪🇸 Испания
17 декабря El Pais писал, что омикрон начал распространение в Испании. Правительство страны даже зафиксировало локальные очаги возгорания нового штамма – Мадрид, Барселона и другие крупные пункты. По данным El Pais, в столице Испании зафиксировано 30% от общего числа зараженных омикроном в стране.
Несколько регионов ввели более строгие меры для непривитых в преддверии Рождества, добавив использование сертификата о вакцинации для входа в общественные места.
Некоторые жители протестовали против этого решения. Более 80% населения Испании уже вакцинировано, но власти опасаются, что омикрон перерастет в новую глобальную волну.
Что будет дальше
Правительство многих стран вводят ограничительные меры, потому что отмечается большая скорость распространения омикрона по всей Европе. У Euronews есть текст, в котором редакция собирает важные данные по заражениям внутри каждой страны. И этот материал обновляется.
ВОЗ сообщила 18 декабря, что омикрон обнаружен в 89 странах. Из-за этого число зараженных коронавирусом удваивается каждые 2-3 дня. По данным ВОЗ, основные вопросы об омикроне остаются без ответа. В том числе, насколько эффективны против него существующие вакцины и вызывает ли этот штамм тяжелые заболевания у вакцинированных людей.
ВОЗ и ООН предполагают, что омикрон превзойдет штамм дельта по числу зараженных.