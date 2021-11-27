Что надо знать о новом варианте коронавируса «Омикрон» из Южной Африки? В чем его опасность? Как это повлияет на Олимпиаду-2022?

Почему важно обнаружение именно этого варианта?

Появился новый вариант коронавируса с названием B.1.1.529. Сначала его выявили ученые из ЮАР. Пока известно около 100 случаев заболевания, но штамм B.1.1.529 уже распространился и по другим странам. Бельгия стала первой страной в Европе, где обнаружен этот вариант коронавируса. Новости о случаях заражения уже публиковали Израиль и Гонконг.

The Guardian пишет, что B.1.1.529 официально признан только 24 ноября. Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид сказал о нем так: «Наших ученых этот вариант глубоко беспокоит». Daily Mail расшифровала это беспокойство: у нового варианта коронавируса есть 32 серьезные мутации. Потенциально ученые считают его опаснее дельта-варианта.

BBC подробно исследовал ситуацию в отдельном материале. Там есть слова ученых из ЮАР, которые насчитали 30-50 мутаций. И главные из них связаны с распространением (быстрее дельты) и возможностью обхода вакцины. Пока этот вопрос до конца не изучен. Если исследования все подтвердят, может пострадать мировая программа вакцинации.