Что надо знать о новом варианте коронавируса «Омикрон» из Южной Африки? В чем его опасность? Как это повлияет на Олимпиаду-2022?
Почему важно обнаружение именно этого варианта?
Появился новый вариант коронавируса с названием B.1.1.529. Сначала его выявили ученые из ЮАР. Пока известно около 100 случаев заболевания, но штамм B.1.1.529 уже распространился и по другим странам. Бельгия стала первой страной в Европе, где обнаружен этот вариант коронавируса. Новости о случаях заражения уже публиковали Израиль и Гонконг.
The Guardian пишет, что B.1.1.529 официально признан только 24 ноября. Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид сказал о нем так: «Наших ученых этот вариант глубоко беспокоит». Daily Mail расшифровала это беспокойство: у нового варианта коронавируса есть 32 серьезные мутации. Потенциально ученые считают его опаснее дельта-варианта.
BBC подробно исследовал ситуацию в отдельном материале. Там есть слова ученых из ЮАР, которые насчитали 30-50 мутаций. И главные из них связаны с распространением (быстрее дельты) и возможностью обхода вакцины. Пока этот вопрос до конца не изучен. Если исследования все подтвердят, может пострадать мировая программа вакцинации.
Как реагирует мир:
🦠 ВОЗ провела экстренное собрание из-за появления штамма B.1.1.529. Оно прошло 26 ноября. Итог: присвоение штамму греческого имени – «Омикрон». Обычное имя по буквам греческого алфавита дается самым опасным штаммам коронавируса. Мы уже знаем штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Дельта-вариант сейчас вообще считается основным по всему миру.
🦠 Германия, Италия, Франция, Великобритания – европейские страны массово приостанавливают авиасообщение с государствами Южной Африки. Россия уже ограничила въезд граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве и даже Танзании. Напоминаем: в 2020 году россияне получили возможность летать в Танзанию вместе с Турцией и Великобританией.
🦠 Падают цены на нефть – она уже подешевела сразу на 10% (опустилась на отметки сентября). Это нормальная экономическая реакция на подобные события. Такие новости появились после заявления ВОЗ. Организация определила «омикрон» вариантом, вызывающим беспокойство. Производители Moderna в ответ обещают создание специального варианта вакцины.
🦠 Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнивает «омикрон» и лихорадку Эболу. Он тоже объясняет, что этот штамм может распространяться быстрее дельта-варианта и быть намного опаснее. Предварительные данные ВОЗ свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения при этом варианте коронавируса.
Коронавирус постоянно мутирует? Вакцины помогают от всех видов?
Заявление ВОЗ по омикрон-варианту важно из-за такой фразы: «Эпидемиологическая ситуация в Южной Африке характеризовалась тремя пиками по зарегистрированных случаях, последним из которых был преимущественно дельта-вариант. В последние недели число инфекций резко возросло, что совпало с обнаружением варианта B.1.1.529».
Вирус меняется, но большинство из этих изменений не выглядят опасными. Некоторые даже делают его слабее по влиянию на человека. Ученые по всему миру постоянно отслеживают мутации в вирусе и выводят его новые варианты. Из-за этих мутаций вариантам коронавируса присваиваются категории опасности. Самые опасные исследуются предметно и отдельно.
Производители вакцин продвигают идею, что вакцинация спасает от всех вариантов коронавируса. Пока не было серьезной мутации, которая повлияла бы на эти убеждения. У штаммов коронавируса есть и подвиды с отдельными второстепенными мутациями. В России ученые и эксперты подтверждают, что «Спутник V» обычно эффективен против любого штамма.
Почему все может быть не так страшно?
Исследования только начались. Официальные и проверенные подробности будут только в ближайшие недели или даже месяцы. Поэтому даже ВОЗ пока воспринимает этот вариант без категоричных оценок. Основной и ключевой вывод всех экспертов: омикрон-вариант сильно отличается от первоначальной версии вируса COVID 19. Сильнее, чем другие варианты.
Подобного количества опасных мутаций нет в других штаммах коронавируса. Но даже сейчас эксперты ищут возможность для позитивного исхода. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что еще нужно исследовать возможность выживания и размножения такого штамма вируса. И только после этого делать выводы по его опасности.
ВОЗ пока рекомендует странам принять уже привычные меры по обеспечению безопасности. Остановка авиасообщения с государствами Южной Африки – ключевая из них. Это даст ученым больше времени для изучения текущих мутаций омикрон-варианта. С коронавирусом все работает по такой схеме: больше зараженных = больше новых мутаций у каждого вида.
Если вокруг такие новости, Олимпиада-2022 точно состоится?
Олимпиада-2022 стартует 4 февраля 2022 года. Она пройдет в Китае. Именно из-за места проведения Олимпиады мы так опасаемся за ее будущее. Китай серьезно относится к вспышкам коронавируса и регулярно анонсирует новые ограничения. Иностранных болельщиков на Олимпиаде точно не будет – туда попадут только жители материковой части Китая.
До новостей о появлении нового штамма коронавируса вариант отмены Олимпиады не рассматривался. В последние недели Китай регулярно показывал новые подробности по ее проведению. Олимпийская деревня откроется 27 января 2022 года. Для спортсменов будет создан специальный пузырь (обещают большой). Тестирование на коронавирус – каждый день.
Важно: китайская система безопасности на Олимпиаде сводится к всеобщей вакцинации. Уверенности в проведении Олимпиады будет меньше, если новый штамм все-таки окажется устойчивым к действию вакцин. Пока Китай обозначает ситуацию так: спортсмены должны вакцинироваться. Каждый спортсмен без прививки пройдет 21-дневный карантин.
За время перед Олимпиадой Китай отменил почти все тестовые соревнования из-за ситуации с коронавирусом. Поэтому лыжники и биатлонисты из России увидят трассу только по приезду в Пекин. Ее заранее посмотрит тренерский штаб, который поедет туда отдельно. Основная причина отмены тестов – именно ограничения по коронавирусу. Для спортсменов послаблений нет.
Остается опасность и для отдельных видов. Мы следим за постоянными изменениями в тренерском штабе хоккейной России, подбираем варианты составов из представителей клубов НХЛ. Напоминаем: в 2018 году Россия победила на Олимпиаде, но турнир проходил без игроков НХЛ. Сейчас уже публично и официально оговорено, что лига отпускает игроков в Китай.
Даже в такой ситуации НХЛ подстраховалась от возможных сложностей с коронавирусом. Лига еще может отозвать вариант участия своих игроков, но должна сделать это до 10 января. Журналистка ESPN Эмили Каплан писала, что такое может произойти и после январской даты. Разница между двумя вариантами – финансовые потери для лиги.