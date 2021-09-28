Как объяснить новую странность русского хоккея: сначала сборную под Олимпиаду возглавил Знарок, потом – Жамнов, у которого нет такого опыта
Главная тема русского хоккея в этом месяце – выбор тренера сборной под Олимпиаду-2022. Сначала глава ФХР Владислав Третьяк сказал, что со сборной на Играх будет работать Олег Знарок. Потом Третьяк отказался от этих слов. В итоге ФХР признала новым тренером Алексея Жамнова.
Как и почему ФХР отменила назначение Знарка
24 сентября. ФХР утвердила Олега Знарка на должности главного тренера сборной России на Олимпиаду-2022. Тогда глава Федерации Владислав Третьяк сказал: «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал». Третьяк сказал, что Знарок будет общаться с русскими игроками НХЛ – возможно, это из-за того, что лига не приняла решения по участию игроков на Олимпиаде.
После этой новости «Гол» даже выпустил разбор с причинами такого назначения:
Почему Знарок возглавил хоккейную сборную России. Кажется, все из-за решения НХЛ по Олимпиаде
В тот же день «Матч ТВ» пообщался с помощником президента Игорем Левитиным, и тот сказал, что на самом деле решение по Знарку еще не принято.
27 сентября. Тоже Третьяк: «Мы никому ничего не объявляли. Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Потому что контракт со Знарком еще не подписан. Поэтому мы собрали экспертов, и вы все фамилии еще узнаете. Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного».
28 сентября. ФХР утвердила Алексея Жамнова на должности главного тренера сборной России на ОИ-2022.
Но почему именно Жамнов и как проходили выборы тренера? Нет официального объяснения, но есть инсайды. Помните: инсайды не гарантируют достоверность информации, а их качество определяется только степенью вашего доверия к источнику.
Вот что известно по данным журналистов разных медиа.
• Автор «Спорт-Экспресса» Иван Богун: «По моей информации, формально судьбоносное решение принимали Борис Михайлов, Валерий Каменский, Павел Буре и Владислав Третьяк. Но мы-то с вами понимаем, что за каждым из них стояли свои люди, некоторые из которых даже присутствовали на заседании – если откроете раздел «Правление» на официальном сайте ФХР, то легко сложите 2+2.
Вы спросите меня: «А где же Роман Борисович [Ротенберг]? Куда ж мы без главы штаба?». И вот тут самое интересное – насколько знаю, глава штаба не присутствовал на заседании и вообще никак не участвовал в принятии решения. Как-то так».
• Еще инсайды от «СЭ». В материале журналист Павел Климовицкий разделил две противоборствующие силы на «Партию ФХР» и «Партию КХЛ». Знарок был кандидатом от первых, но не устраивал вторых – там хотели Игоря Никитина.
Что касается неназначения Знарка после объявления, то это объяснит отрывок из того же материала: «Заявление Третьяка должно было повернуть ситуацию в пользу Знарка, однако его назначение не было одобрено на самом верху и только находилось в стадии обсуждения. Поэтому на прошлой неделе не было никакого релиза ФХР и никаких слов официальных лиц или самого тренера – контракт не был подписан».
• Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков: «Федерацией планировался тандем Олег Знарок-Алексей Жамнов, но при согласовании фигура Знарка встретила сопротивление, появились фигуры Никитина и Федорова, тогда федерация крутанула тандем Жамнов-Знарок, сохранив его и найдя компромисс».
• Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева пишет, что изначально у ФХР был план поехать на ОИ-2022 со штабом Валерия Брагина и его помощниками, которые были на чемпионате мира в Риге. Другой план – назначение Знарка: «Его кандидатуру поддержали в правительстве, да и вообще тренер, выигравший Олимпиаду-2018, многих устраивал. В том числе ФХР».
Плюс Тубольцева подтверждает, что ряд влиятельных людей (в том числе и Фетисов) продвигали кандидатуру Никитина.
Что нужно знать о тренере Жамнове
Алексею Жамнову 50 лет. С сентября-2006 по ноябрь-2012 он был генеральным менеджером «Витязя»; с декабря-2012 по май-2015 – генменеджером «Атланта». После этого Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака».
С 2018-го у него началась тренерская карьера. Сначала он работал помощником в «Спартаке», потом вошел в штаб сборной в статусе старшего тренера. Есть история о единственном отрезке Жамнова как главного тренера сборной – ее рассказал корреспондент «РИА Новости» Александр Рогулев. По словам Рогулева, Жамнов рулил сборной в конце финального матча на Олимпиаде в Пхенчхане – именно он был инициатором замены Кошечкина на Капризова в меньшинстве. В комментарии к Рогулеву пришел другой хоккейный журналист – руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Федоров – и косвенно подтвердил историю:
Владислав Третьяк характеризовал Жамнова как человека, который умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильного стратега, мотиватора и психолога.
Еще одну причину, почему тренером России стал именно Жамнов, назвал член экспертного совета ФХР Борис Михайлов. По его словам, назначение Жамнова – это проект на 2-3 года (в течение этого срока вопрос о его замене подниматься не будет). Михайлов сказал: «Его назначали на перспективу. Он имеет авторитет среди хоккеистов, он знает жизнь и быт всех российских парней из НХЛ».
Сам Жамнов про свое назначение говорил: «Всегда когда-то надо начинать. А тренерский опыт у меня действительно солидный. На раскачку времени нет. Надо взвесить все факторы, понять тонкости, идти одной командой. Хоккей на Олимпиаде – двухнедельный турнир. Игрокам нужно играть не за свою фамилию и убрать подальше все личные амбиции. Нужно биться за страну! Если мы будем идти к цели единым коллективом, то все обязательно получится».
Кто еще будет в тренерском штабе России
- Главный тренер: Алексей Жамнов.
- Тренер по вратарям: ? (Павел Лысенков пишет: «Не удивлюсь, если вернется Рашит Давыдов).
- Тренер по защитникам: Сергей Зубов.
- Консультанты сборной: Знарок (в ближайшее время поедет в США для общения с игроками НХЛ) и Валерий Брагин.