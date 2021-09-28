Как объяснить новую странность русского хоккея: сначала сборную под Олимпиаду возглавил Знарок, потом – Жамнов, у которого нет такого опыта

Как и почему ФХР отменила назначение Знарка

24 сентября. ФХР утвердила Олега Знарка на должности главного тренера сборной России на Олимпиаду-2022. Тогда глава Федерации Владислав Третьяк сказал: «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал». Третьяк сказал, что Знарок будет общаться с русскими игроками НХЛ – возможно, это из-за того, что лига не приняла решения по участию игроков на Олимпиаде.

После этой новости «Гол» даже выпустил разбор с причинами такого назначения:

Почему Знарок возглавил хоккейную сборную России. Кажется, все из-за решения НХЛ по Олимпиаде

В тот же день «Матч ТВ» пообщался с помощником президента Игорем Левитиным, и тот сказал, что на самом деле решение по Знарку еще не принято.

27 сентября. Тоже Третьяк: «Мы никому ничего не объявляли. Сегодня у нас состоялся экспертный совет. Было очень много мнений. Потому что контракт со Знарком еще не подписан. Поэтому мы собрали экспертов, и вы все фамилии еще узнаете. Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного».

28 сентября. ФХР утвердила Алексея Жамнова на должности главного тренера сборной России на ОИ-2022.