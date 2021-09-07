«Сын стоит на коленях перед портретом, а я прикрываю его от камер». Авиакатастрофа «Локомотива» − как ее переживали очевидцы

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет с командой хоккейного «Локомотива» и членами экипажа. На месте погибли 43 человека, еще один умер через несколько дней в больнице.

Десять лет спустя мы поговорили со свидетелями той авиакатастрофы – фанатами, журналистом, хоккеистом. Что они чувствовали, как осознавали трагедию, как возвращались к жизни. И смогли ли справиться с болью.

«Приходил в себя три месяца. Каждую ночь снились кошмары, пил успокоительное»

Болельщик Антон Чернышов – 34 года. Посетил почти все домашние матчи в 1999 году, когда клуб еще назывался «Торпедо». Болеет за команду с 2000 года − то есть с момента основания самого бренда ярославского «Локомотива»:

«Жизнь поменялась на «до» и «после». «До» – это когда жил командой от игры до игры. Когда знал каждого игрока по амплуа, фамилии/имени/отчеству и даже статистике. Когда не любил лето, так как не было хоккея, и безумно радовался предсезонным играм. «После» – это пустота на несколько лет в душе, а далее просто боление за имя «Локомотива».

7 сентября я собирался на выезд в Минск. У нас должен был быть организованный автобус фан-сектора. Выезжать с Ярославля должны были в 17:00. В 16:00 я собирал рюкзак в поездку, так как планировали остаться с ребятами на несколько дней в Минске и оттуда поехать на другой выездной матч.

Мне позвонил знакомый со словами: «Ты слышал, «Локомотив» разбился?» Я ему сказал: «Дерьмовые у тебя шутки, приеду дам леща за такие слова». И буквально через пять минут начались звонки от ребят со словами: «Команда разбилась...» Как раз был матч по ТВ, и там в прямом эфире это сказали.

Я не сдержался, ударил по телевизору, разревелся и побежал ловить попутку до «Туношны» [аэропорт, рядом с котором произошла авиакатастрофа]. Так как был в хоккейке (сувенирной джерси Ткаченко), меня быстро подхватили – и поехали. Конечно, нас никто туда не пустил. Я не верил в это и не хотел верить...

В городе шок, траур. Все цветы скуплены. Помню, говорили, что одну розу можно купить уже от 500 рублей – и то разбирали, несли к арене. У меня родители знают, как я болел командой, но не представляю, что чувствовали родственники игроков в тот момент. Это страшная трагедия.

Приходил в себя месяца три точно. Каждую ночь снились кошмары, пил успокоительное. Тяжело было, когда в арене прощались с командой: закрытые гробы, фотографии. Я потом на первых матчах «Локомотива» после трагедии долго не мог нормально ходить на арену: как приходил, то сразу слезы – и хоккей не в радость.

Отношение к новой команде было сначала скептическим. Я старался отвлечься, делали с ребятами на фан-секторе баннеры и флаги, но душевно все равно это было не то – тем более каждый матч начинался с удара в колокол и минуты молчания. Это тяжело. Да и сейчас тяжело, когда все это вспоминаю. Повторюсь, что сейчас я болею только за имя, за город. Игроков, как раньше, не изучаю, не знаю порой даже состав. Многие болельщики вообще перестали ходить на хоккей с того момента.