«Ак Барс» уволил чирлидерш из-за курса на семейные ценности. Их нанял «Сочи» – на матч против «Ак Барса»
«Ак Барс» отказался от чирлидерш, группы поддержки Bars Angels. Об этом стало известно еще в августе. Клуб официально об этом не объявлял, но журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков связался с «Ак Барсом», где ему подтвердили достоверность новости.
Так почему же клуб отказывается от танцев девушек во время игр?
- Клуб уже проводил матчи без чирлидерш. Недовольных болельщиков не было.
- «Ак Барс» видел организационные сложности. У девушек ушел руководитель, замены не нашли.
- И к тому же плюс – можно освободить трибуну на арене. Добавится 70-80 мест для болельщиков.
- Главное – «Ак Барс» хочет быть клубом с семейными ценностями. Клуб считает, что девушки в ярких нарядах отвлекают мужчин, которые пришли на хоккей с женами.
- Еще клуб отрицает связь своего решения с Хабибом, который недавно высказывался против ринг-герлз как явления.
О расставании с чирлидершами клуб сказал Лысенкову так: «Девчонки [20 девушек] расстроились. Но мы с ними еще встретимся и вручим ценные подарки».
Бывшая руководитель группы Bars Angels Ригина Бариева говорит, что на самом деле она нашла замену на свою должность, но ей позвонили из клуба и объяснили новую стратегию по работе с фанатами: «Доводы в разговоре были таковы, что якобы чужие жены не очень хорошо реагируют на красивых девушек».
Несколько девушек из Bars Angels высказались против решения клуба. Они расстроены, что им объявили об увольнении так поздно, 10 августа.
За работу на одной игре девушка получает 2500 рублей. За сезон «Ак Барс» тратил на группу поддержки чуть больше миллиона рублей. Бариевой объяснили, что дело не в экономии, а в ценностях клуба. Тем более, у всех девушек была другая основная работа.
Издание «БИЗНЕС Online» пишет, что «Ак Барс» давно хотел отказаться от чирлидерш, придумывал, как их задействовать по-другому, но не нашел оригинальных решений. В клубе считают, что в ближайшие годы и остальные команды КХЛ тоже откажутся от чирлидинга.
Ситуацию комментировал даже президент КХЛ Алексей Морозов. Он напомнил, что у лиги нет четкого регламента по чирлидингу: каждый сам решает, нужны ли танцы девушек на арене.
Из «Ак Барса» открыто недоволен решением нападающий Артем Лукоянов: «Я думаю, наоборот, они только украшали матчи. Это все равно зрелище. Народ приходит, это весело. Это же работа на публику. Чья жена написала жалобу? Кого там уводили из семьи? Всю жизнь они были».
Историю подхватил «Сочи», который пригласил девушек на один свой матч. Против «Ак Барса». И танцевать попросил в их свитерах вместе со своими чирлидершами. Руководитель пресс-службы «Сочи» в интервью Sport24 говорит, что клубу захотелось сделать интересный ход перед матчем:
«Мы созвонились, и они [девушки] моментально откликнулись на это предложение. Единственная сложность была лишь в том, что у них не было костюмов, в которых они работали на матчах в Казани. Но этот вопрос быстро решился, потому что у них есть джерси «Ак Барса», в которых они могут легко выступать».
Ригина Бариева рада, что ее группу поддержки позвал «Сочи». И надеется на возвращение в Казань:
«Это лучшее, что могло с нами произойти. Свой последний матч мы представляли именно так – на арене. Да, мы хотели бы провести его в Казани, но сейчас это невозможно.
В глубине души я очень надеюсь, что «Ак Барс» все-таки одумается, хоть это и маловероятно. Если клуб изменит свое решение, то девчонки с удовольствием вернутся».