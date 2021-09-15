«Ак Барс» уволил чирлидерш из-за курса на семейные ценности. Их нанял «Сочи» – на матч против «Ак Барса»

Бывшая руководитель группы Bars Angels Ригина Бариева говорит, что на самом деле она нашла замену на свою должность, но ей позвонили из клуба и объяснили новую стратегию по работе с фанатами: «Доводы в разговоре были таковы, что якобы чужие жены не очень хорошо реагируют на красивых девушек».

Несколько девушек из Bars Angels высказались против решения клуба. Они расстроены, что им объявили об увольнении так поздно, 10 августа.

За работу на одной игре девушка получает 2500 рублей. За сезон «Ак Барс» тратил на группу поддержки чуть больше миллиона рублей. Бариевой объяснили, что дело не в экономии, а в ценностях клуба. Тем более, у всех девушек была другая основная работа.

Издание «БИЗНЕС Online» пишет, что «Ак Барс» давно хотел отказаться от чирлидерш, придумывал, как их задействовать по-другому, но не нашел оригинальных решений. В клубе считают, что в ближайшие годы и остальные команды КХЛ тоже откажутся от чирлидинга.

Ситуацию комментировал даже президент КХЛ Алексей Морозов. Он напомнил, что у лиги нет четкого регламента по чирлидингу: каждый сам решает, нужны ли танцы девушек на арене.