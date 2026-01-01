ХК Сочи

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Хоккей
Матч «Сочи» и «Авангарда» стартовал с драки шести хоккеистов. Она началась сразу после вбрасывания
#КХЛ
Хоккей
Назаров – главный тренер «Сочи». Он не тренировал с 2018 года
#Андрей Назаров
Хоккей
«Сочи» во второй раз подряд не попал в плей-офф КХЛ
#ХК Сочи
Хоккей
Тренер Андриевский покинул ХК «Сочи». Последний матч клуб проиграл 2:7
#ХК Сочи
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Тафгай «Спартака» побил игрока посреди матча. В прошлом сезоне он нокаутировал игрока, который сейчас его тренер
#Спартак (х)
«Ак Барс» уволил чирлидерш из-за курса на семейные ценности. Их нанял «Сочи» – на матч против «Ак Барса»
#Ак Барс
ХК «Сочи», возможно, скрывает заражения коронавирусом – молча играя молодежкой. Весь турнир освещает «Матч ТВ»
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#ХК Сочи
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Ого, в Сочи развивается хоккей. Клуб «Сочи» в деталях объясняет нам, как увлекать людей на южном курорте
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#ХК Сочи
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