Тафгай «Спартака» побил игрока посреди матча. В прошлом сезоне он нокаутировал игрока, который сейчас его тренер
«Спартак» в КХЛ выиграл пять матчей подряд и встречался с «Сочи». Удобный повод, чтоб победить и в шестой игре подряд – сочинцы шли последними в таблице Западной конференции.
Первый период выиграл «Сочи», но матч был очень жестким:
💣 Автор забитого гола Василий Глотов очень аккуратно благодарил партнера за ассист – тот травмировался секундами ранее.
💣 За 20 минут было целых восемь удалений. Причем два игрока удалялись по два раза – Хохлачев у «Спартака» и Балдаев у «Сочи».
💣 Была и драка – поучаствовал в ней как раз Балдаев. Лишь поучаствовал – он просто защищался от ударов Олега Евенко. А драка случилась сразу через несколько секунд после гола.
Евенко – едва ли не главный тафгай лиги на данный момент. В прошлом сезоне запомнился его поединок с Алексеем Семеновым.
🥊 Евенко играл за «Трактор», Семенов – за «Салават Юлаев».
🥊 Драка продолжалась несколько секунд – Евенко просто нокаутировал Семенова одним ударом. «Борт был рядом, я поскользнулся как-то и пошел вниз», – объяснил Семенов.
🥊 В мае Евенко позвал к себе «Спартак».
🥊 Через месяц Семенов вошел в тренерский штаб «Спартака».
📢 Конечно, без вопросов не обошлось. Семенов ответил, что драки – часть игры. «Я очень уважительно отношусь к Олегу. Уверен, что и у него нет ко мне никаких претензий. Проблем внутри «Спартака» у нас точно не будет», – добавил Семенов.
📢 «Когда я играл в НХЛ, там тоже были потасовки и драки, а потом мы встречались в баре, ужинали или пропускали по бутылке пива. Никто ни на кого не обижается. Это же хоккей. Мы просто выполняли работу, которая нам нравится и за которую нам платят деньги, и все», – тоже слова Семенова.
📢 «Одно его присутствие в составе заставляет соперника тщательнее подходить к выбору манеры игры и способов ведения борьбы», – это уже цитата о Евенко от спортивного директора Романа Беляева.
«Спартак» в этом сезоне уже пару раз получал наказание за драку. В октябре это произошло в матче против ЦСКА, когда схлестнулись Лехтеря и Гуськов. А в сентябре Дроздов бился с Пуарье в матче с рижским «Динамо». Именно Евенко тогда въехал в Пуарье, и драка почти остановилась. А что устроил «Сочи» – мы рассказывали:
Матч «Сочи» и «Авангарда» стартовал с драки шести хоккеистов. Она началась сразу после вбрасывания
Евенко в последних сезонах получал дисквалификации за агрессию. В прошлом сезоне из-за драки с Семеновым пропустил следующий матч, позже получил две игры за удар в голову, а затем еще четыре за толчок соперника клюшкой.
Против «Сочи» – первый такой момент в сезоне. Но завести «Спартак» Евенко не удалось. Команда проиграла первые два периода со счетом 0:2.