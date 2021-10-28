Спартак (х)
КХЛ
Олег Евенко
Алексей Семенов
ХК Сочи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак (х) #КХЛ #Олег Евенко #ХК Сочи #Алексей Семенов

Тафгай «Спартака» побил игрока посреди матча. В прошлом сезоне он нокаутировал игрока, который сейчас его тренер

час назад

Скриншот с видео из твиттера «Спартака»

«Спартак» в КХЛ выиграл пять матчей подряд и встречался с «Сочи». Удобный повод, чтоб победить и в шестой игре подряд – сочинцы шли последними в таблице Западной конференции.

Первый период выиграл «Сочи», но матч был очень жестким:

💣 Автор забитого гола Василий Глотов очень аккуратно благодарил партнера за ассист – тот травмировался секундами ранее.

💣 За 20 минут было целых восемь удалений. Причем два игрока удалялись по два раза – Хохлачев у «Спартака» и Балдаев у «Сочи».

💣 Была и драка – поучаствовал в ней как раз Балдаев. Лишь поучаствовал – он просто защищался от ударов Олега Евенко. А драка случилась сразу через несколько секунд после гола.

Евенко – едва ли не главный тафгай лиги на данный момент. В прошлом сезоне запомнился его поединок с Алексеем Семеновым.

🥊 Евенко играл за «Трактор», Семенов – за «Салават Юлаев».

🥊 Драка продолжалась несколько секунд – Евенко просто нокаутировал Семенова одним ударом. «Борт был рядом, я поскользнулся как-то и пошел вниз», – объяснил Семенов.

🥊 В мае Евенко позвал к себе «Спартак».

🥊 Через месяц Семенов вошел в тренерский штаб «Спартака».

📢 Конечно, без вопросов не обошлось. Семенов ответил, что драки – часть игры. «Я очень уважительно отношусь к Олегу. Уверен, что и у него нет ко мне никаких претензий. Проблем внутри «Спартака» у нас точно не будет», – добавил Семенов.

📢 «Когда я играл в НХЛ, там тоже были потасовки и драки, а потом мы встречались в баре, ужинали или пропускали по бутылке пива. Никто ни на кого не обижается. Это же хоккей. Мы просто выполняли работу, которая нам нравится и за которую нам платят деньги, и все», – тоже слова Семенова.

📢 «Одно его присутствие в составе заставляет соперника тщательнее подходить к выбору манеры игры и способов ведения борьбы», – это уже цитата о Евенко от спортивного директора Романа Беляева.

ХК «Спартак»

«Спартак» в этом сезоне уже пару раз получал наказание за драку. В октябре это произошло в матче против ЦСКА, когда схлестнулись Лехтеря и Гуськов. А в сентябре Дроздов бился с Пуарье в матче с рижским «Динамо». Именно Евенко тогда въехал в Пуарье, и драка почти остановилась. А что устроил «Сочи» – мы рассказывали:

Матч «Сочи» и «Авангарда» стартовал с драки шести хоккеистов. Она началась сразу после вбрасывания

Евенко в последних сезонах получал дисквалификации за агрессию. В прошлом сезоне из-за драки с Семеновым пропустил следующий матч, позже получил две игры за удар в голову, а затем еще четыре за толчок соперника клюшкой.

Против «Сочи» – первый такой момент в сезоне. Но завести «Спартак» Евенко не удалось. Команда проиграла первые два периода со счетом 0:2.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве
Клуб КХЛ обещал 10 кг корма бездомным собакам за каждый гол в матче. Но не забил – и все равно подарил 💌
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак (х)
#КХЛ
#Олег Евенко
#ХК Сочи
#Алексей Семенов