Тафгай «Спартака» побил игрока посреди матча. В прошлом сезоне он нокаутировал игрока, который сейчас его тренер

«Спартак» в КХЛ выиграл пять матчей подряд и встречался с «Сочи». Удобный повод, чтоб победить и в шестой игре подряд – сочинцы шли последними в таблице Западной конференции.

Первый период выиграл «Сочи», но матч был очень жестким:

💣 Автор забитого гола Василий Глотов очень аккуратно благодарил партнера за ассист – тот травмировался секундами ранее.

💣 За 20 минут было целых восемь удалений. Причем два игрока удалялись по два раза – Хохлачев у «Спартака» и Балдаев у «Сочи».

💣 Была и драка – поучаствовал в ней как раз Балдаев. Лишь поучаствовал – он просто защищался от ударов Олега Евенко. А драка случилась сразу через несколько секунд после гола.