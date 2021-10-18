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#КХЛ #Авангард #ХК Сочи

Матч «Сочи» и «Авангарда» стартовал с драки шести хоккеистов. Она началась сразу после вбрасывания

час назад

«Сочи» принимает «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2, первый период). Сразу после стартового вбрасывания на льду начались три драки.

В итоге уже на первой минуте в матче произошло шесть удалений:

  • «Авангард»: Илья Каблуков, Никита Комаров, Павел Дедунов – по пять минут каждый.
  • «Сочи»: Виктор Балдаев, Богдан Якимов – по пять минут; Джей Си Лайпон – семь минут.

Уже ко второй минуте «Авангард» забросил шайбу и повел в счете. А на седьмой минуте началась еще одна драка: Дмитрий Колготин («Сочи») получил пять минут штрафа, а Ярослав Косов («Авангард») – 17 минут штрафа (2 как зачинщик, 5 за драку, 10 как дисциплинарный штраф).

Источник:
сайт КХЛ
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