Матч НХЛ начался с мести за травму Панарина. Игроки подрались на 141 минуту штрафа!
Матч НХЛ между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» начался необычно. Игроки сразу же начали драться.
Повод к драке – матч между этими же командами двухдневной давности. Тогда игрок «Вашингтона» Том Уилсон (известен тем, что постоянно и жестко дерется) травмировал Артемия Панарина (он выбыл до конца сезона). Вот тут мы подробно разбирали эту драку и последствия.
История разогрелась до увольнения президента и генерального менеджера «Рейнджерс» за день до игры с «Вашингтоном». TSN пишет, что они захотели отстраниться от жесткого заявления клуба, который назвал Уилсона «рецидивистом» и потребовал его долгой дисквалификации.
Уже в первом периоде команды получили 100 минут штрафа! В первом периоде было шесть больших драк и ноль голов. Вот так были забиты скамейки штрафников.
Еще 41 минуту штрафа они добрали в двух оставшихся периодах. Но это далеко до рекорд. В 2004-м «Филадельфия» и «Оттава» получили 419 минут штрафа.
Откуда в хоккее драки и почему вообще это нормально? Ответ − в истории, хитростях менеджеров и судьбах громил
Нападающий «Рейнджерс» Райан Строум объяснил мотивацию начать матч дракой:
«Мы почувствовали необходимость взять дело в свои руки. Большинство ребят были разочарованы и хотели ответить еще в прошлой игре. Я думаю, у нас получился отличный ответ».
Больше всех за Панарина мстил Брендан Смит. Он подрался с Уилсоном и получил 17 минут штрафа. Во втором периоде Уилсон уже не вышел. «Вашингтон» объявил, что у него травма верхней части тела.
После игры Строум попросил журналистов закончить с этой историю:
«Я не хочу касаться этого слишком много. История уже исчерпана. Это нужно было сделать раньше, но ситуация легла на мои плечи и принял вызов».
Тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн гордится командой:
«Для меня, когда что-то подобное происходит, это говорит о том, как эти ребята хотят играть и заступаться друг за друга в сложных обстоятельствах».
А что с хоккеем? «Вашингтон» победил 4:2.