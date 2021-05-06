Матч НХЛ начался с мести за травму Панарина. Игроки подрались на 141 минуту штрафа!

Повод к драке – матч между этими же командами двухдневной давности. Тогда игрок «Вашингтона» Том Уилсон (известен тем, что постоянно и жестко дерется) травмировал Артемия Панарина (он выбыл до конца сезона). Вот тут мы подробно разбирали эту драку и последствия.

История разогрелась до увольнения президента и генерального менеджера «Рейнджерс» за день до игры с «Вашингтоном». TSN пишет, что они захотели отстраниться от жесткого заявления клуба, который назвал Уилсона «рецидивистом» и потребовал его долгой дисквалификации.