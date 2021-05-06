НХЛ
Артемий Панарин
Том Уилсон
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Поделиться:
Комментарии:
0
#НХЛ #Том Уилсон #Артемий Панарин #Вашингтон #Нью-Йорк Рейнджерс

Матч НХЛ начался с мести за травму Панарина. Игроки подрались на 141 минуту штрафа!

06 мая, 12:05

Матч НХЛ между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» начался необычно. Игроки сразу же начали драться.

Повод к драке – матч между этими же командами двухдневной давности. Тогда игрок «Вашингтона» Том Уилсон (известен тем, что постоянно и жестко дерется) травмировал Артемия Панарина (он выбыл до конца сезона). Вот тут мы подробно разбирали эту драку и последствия.

История разогрелась до увольнения президента и генерального менеджера «Рейнджерс» за день до игры с «Вашингтоном». TSN пишет, что они захотели отстраниться от жесткого заявления клуба, который назвал Уилсона «рецидивистом» и потребовал его долгой дисквалификации.

Jens95

Уже в первом периоде команды получили 100 минут штрафа! В первом периоде было шесть больших драк и ноль голов. Вот так были забиты скамейки штрафников.

Еще 41 минуту штрафа они добрали в двух оставшихся периодах. Но это далеко до рекорд. В 2004-м «Филадельфия» и «Оттава» получили 419 минут штрафа.

Откуда в хоккее драки и почему вообще это нормально? Ответ − в истории, хитростях менеджеров и судьбах громил

Нападающий «Рейнджерс» Райан Строум объяснил мотивацию начать матч дракой:

«Мы почувствовали необходимость взять дело в свои руки. Большинство ребят были разочарованы и хотели ответить еще в прошлой игре. Я думаю, у нас получился отличный ответ».

Больше всех за Панарина мстил Брендан Смит. Он подрался с Уилсоном и получил 17 минут штрафа. Во втором периоде Уилсон уже не вышел. «Вашингтон» объявил, что у него травма верхней части тела.

После игры Строум попросил журналистов закончить с этой историю:

«Я не хочу касаться этого слишком много. История уже исчерпана. Это нужно было сделать раньше, но ситуация легла на мои плечи и принял вызов».

Тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн гордится командой:

«Для меня, когда что-то подобное происходит, это говорит о том, как эти ребята хотят играть и заступаться друг за друга в сложных обстоятельствах».

А что с хоккеем? «Вашингтон» победил 4:2.

Еще по теме
Игрок «Вашингтона» сломал Панарина в драке. Фанаты назвали его психопатом, а клуб поддержал: «Выбираем насилие»
Новое убийство темнокожего в США. Женщина-полицейский при аресте спутала пистолет и шокер
«Это птица! Это самолет!» Вратарь «Питтсбурга» отбил шайбу в футбольном прыжке
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НХЛ
#Том Уилсон
#Артемий Панарин
#Вашингтон
#Нью-Йорк Рейнджерс