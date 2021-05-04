Том Уилсон
НХЛ
Артемий Панарин
Павел Бучневич
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
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#Том Уилсон #НХЛ #Артемий Панарин #Вашингтон #Павел Бучневич #Нью-Йорк Рейнджерс

Игрок «Вашингтона» сломал Панарина в драке. Фанаты назвали его психопатом, а клуб поддержал: «Выбираем насилие»

04 мая, 11:52

Том Уилсон.

www.imago-images.de/Global Look Press

«Рейнджерс» проиграл «Вашингтону» (3:6) в матче регулярного сезона НХЛ. Как все было:

  • «Вашингтон» повел 2:0.
  • «Рейнджерс» забил трижды подряд – 3:2.
  • Драка в середине второго периода. Панарин травмировался.
  • «Вашингтон» сравнял счет до перерыва.
  • «Вашингтон» забросил три шайбы в третьем периоде.

Именно драка между игроками двух команд повлияла на ход игры. Со стороны «Рейнджерс» в ней участвовали Бучневич и Панарин, от «Вашингтона» – Диллон и Уилсон.

Все получили по две минуты штрафа. Уилсон – четыре минуты и еще десятку сверху дисциплинарного штрафа. Позже он вернулся на лед и даже забил в пустые ворота.

Sportsnet показал видео драки. Момент с ударом по Бучневичу есть в самом начале, полный эпизод с Панариным – с 3:14. Именно там Панарин получил травму.

Все началось с игрового момента. Бучневич добивал шайбу и упал на лед. Уилсон навалился сверху, а потом пробил кулаком по его голове.

Подключились остальные игроки «Рейнджерс» и «Вашингтона». Уилсон оказался рядом с Панариным, они обменялись ударами. Затем Уилсон бросил Панарина на лед.

Итог – в одном твите от «Рейнджерс»: «Артемий Панарин не вернется в сегодняшнюю игру. Травма нижней части тела». Фанаты в комментариях раскритиковали Уилсона.

«Вашингтон» выпустил свой твит: «Кэпиталз выбирают насилие». Там же – фото Уилсона. Он был активным около 30 минут, собрал 2,4 тысячи ретвитов и 1,5 лайков. Потом клуб удалил твит.

The Ahletic сохранил скриншот:

The Athletic

Обычно «Вашингтон» всегда хвалит Уилсона за драки – и даже получает одобрение у собственных болельщиков. Момент из матча против «Рейнджерс» многое меняет. Фанаты и журналисты теперь называют Уилсона психопатом. Так было и в 2018-м, когда Уилсон ударил соперника клюшкой по затылку. Сейчас люди вообще требуют его пожизненного отстранения.

Известная ведущая Peacock Эмма Вигеланд (165 тысяч читателей в твиттере) написала после матча: «Том Уилсон – самая большая боль в профессиональном хоккее. Мне это не близко. Не знаю, могла бы я болеть за свою команду, если бы он был в ее составе. Законный психопат». Потом посмеялась, что этот твит принесет ей хоккейные подписки.

«НХЛ должна выписать бан Тому Уилсону, потому что он чуть не убил Артемия Панарина», – пост с таким посылом выпустил New York Post. Автор Ларри Брукс напомнил о действиях Уилсона в моменте с Бучневичем. Еще вспомнил, что за драки Том Уилсон уже пять раз получал от НХЛ дисквалификации. Одна из них была в марте 2021 года – на семь матчей.

www.imago-images.de/Global Look Press

Тогда главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт защищал Уилсона. По эпизоду с Панариным он тоже сказал, что это было обычным физическим столкновением. Тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн в ответ психанул: «Есть черта, которую нельзя пересекать. Один из звездных игроков лиги мог серьезно пострадать в этом инциденте».

Куинн подтвердил, что Панарин не травмировался серьезно. Но в игру не вернулся, а инсайдер Элиотт Фридман нагнетает: «Есть первые признаки того, что Панарин пропустит три оставшиеся игры сезона». Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад сказал после матча, что Уилсон не уважает игру: «Не знаю, почему я еще этому удивляюсь».

Артемий Панарин – главный игрок «Рейнджерс». За 42 игры регулярного сезона он имеет 58 очков. Том Уилсон тоже хорош: набрал 32 очка за 43 матча. Но по карьере в НХЛ все главные кадры с его участием – моменты из драк.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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Андрей А
06 мая, 12:45

Уилсон просто конченый игрочишка, таким не место в НХЛ

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#Нью-Йорк Рейнджерс