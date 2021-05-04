Игрок «Вашингтона» сломал Панарина в драке. Фанаты назвали его психопатом, а клуб поддержал: «Выбираем насилие»
«Рейнджерс» проиграл «Вашингтону» (3:6) в матче регулярного сезона НХЛ. Как все было:
- «Вашингтон» повел 2:0.
- «Рейнджерс» забил трижды подряд – 3:2.
- Драка в середине второго периода. Панарин травмировался.
- «Вашингтон» сравнял счет до перерыва.
- «Вашингтон» забросил три шайбы в третьем периоде.
Именно драка между игроками двух команд повлияла на ход игры. Со стороны «Рейнджерс» в ней участвовали Бучневич и Панарин, от «Вашингтона» – Диллон и Уилсон.
Все получили по две минуты штрафа. Уилсон – четыре минуты и еще десятку сверху дисциплинарного штрафа. Позже он вернулся на лед и даже забил в пустые ворота.
Sportsnet показал видео драки. Момент с ударом по Бучневичу есть в самом начале, полный эпизод с Панариным – с 3:14. Именно там Панарин получил травму.
Все началось с игрового момента. Бучневич добивал шайбу и упал на лед. Уилсон навалился сверху, а потом пробил кулаком по его голове.
Подключились остальные игроки «Рейнджерс» и «Вашингтона». Уилсон оказался рядом с Панариным, они обменялись ударами. Затем Уилсон бросил Панарина на лед.
Итог – в одном твите от «Рейнджерс»: «Артемий Панарин не вернется в сегодняшнюю игру. Травма нижней части тела». Фанаты в комментариях раскритиковали Уилсона.
«Вашингтон» выпустил свой твит: «Кэпиталз выбирают насилие». Там же – фото Уилсона. Он был активным около 30 минут, собрал 2,4 тысячи ретвитов и 1,5 лайков. Потом клуб удалил твит.
The Ahletic сохранил скриншот:
Обычно «Вашингтон» всегда хвалит Уилсона за драки – и даже получает одобрение у собственных болельщиков. Момент из матча против «Рейнджерс» многое меняет. Фанаты и журналисты теперь называют Уилсона психопатом. Так было и в 2018-м, когда Уилсон ударил соперника клюшкой по затылку. Сейчас люди вообще требуют его пожизненного отстранения.
Известная ведущая Peacock Эмма Вигеланд (165 тысяч читателей в твиттере) написала после матча: «Том Уилсон – самая большая боль в профессиональном хоккее. Мне это не близко. Не знаю, могла бы я болеть за свою команду, если бы он был в ее составе. Законный психопат». Потом посмеялась, что этот твит принесет ей хоккейные подписки.
«НХЛ должна выписать бан Тому Уилсону, потому что он чуть не убил Артемия Панарина», – пост с таким посылом выпустил New York Post. Автор Ларри Брукс напомнил о действиях Уилсона в моменте с Бучневичем. Еще вспомнил, что за драки Том Уилсон уже пять раз получал от НХЛ дисквалификации. Одна из них была в марте 2021 года – на семь матчей.
Тогда главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт защищал Уилсона. По эпизоду с Панариным он тоже сказал, что это было обычным физическим столкновением. Тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн в ответ психанул: «Есть черта, которую нельзя пересекать. Один из звездных игроков лиги мог серьезно пострадать в этом инциденте».
Куинн подтвердил, что Панарин не травмировался серьезно. Но в игру не вернулся, а инсайдер Элиотт Фридман нагнетает: «Есть первые признаки того, что Панарин пропустит три оставшиеся игры сезона». Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад сказал после матча, что Уилсон не уважает игру: «Не знаю, почему я еще этому удивляюсь».
Артемий Панарин – главный игрок «Рейнджерс». За 42 игры регулярного сезона он имеет 58 очков. Том Уилсон тоже хорош: набрал 32 очка за 43 матча. Но по карьере в НХЛ все главные кадры с его участием – моменты из драк.
Уилсон просто конченый игрочишка, таким не место в НХЛ