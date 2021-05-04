Игрок «Вашингтона» сломал Панарина в драке. Фанаты назвали его психопатом, а клуб поддержал: «Выбираем насилие»

«Рейнджерс» проиграл «Вашингтону» (3:6) в матче регулярного сезона НХЛ. Как все было:

«Вашингтон» повел 2:0.

«Рейнджерс» забил трижды подряд – 3:2.

Драка в середине второго периода. Панарин травмировался .

. «Вашингтон» сравнял счет до перерыва.

«Вашингтон» забросил три шайбы в третьем периоде.

Именно драка между игроками двух команд повлияла на ход игры. Со стороны «Рейнджерс» в ней участвовали Бучневич и Панарин, от «Вашингтона» – Диллон и Уилсон.

Все получили по две минуты штрафа. Уилсон – четыре минуты и еще десятку сверху дисциплинарного штрафа. Позже он вернулся на лед и даже забил в пустые ворота.

Sportsnet показал видео драки. Момент с ударом по Бучневичу есть в самом начале, полный эпизод с Панариным – с 3:14. Именно там Панарин получил травму.