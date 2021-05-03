Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке

2 мая в Лиге 1 был важный матч в борьбе за чемпионство. «Монако» принимал «Лион». Расклад перед игрой:

«Лиллю» и «ПСЖ» осталось провести три матча, «Монако» и «Лиону» – четыре. Во Франции первые два места дают доступ в группу ЛЧ, третье – в квалификацию.

Александр Головин не мог играть из-за коронавируса.

Что было в игре:

⚽️ На 25-й минуте Фолланд убежал один на один и открыл счет, «Монако» повел.

⚽️ Во втором тайме Депай в одиночку разобрался с защитой и сравнял – 1:1.

🔴 Вскоре игрок «Лиона» Какере бросился в ноги сопернику, получил вторую желтую и удалился.

🟡 Тут же чудом не удалился Кадевере, который тоже влетел в игрока «Монако».

⚽️ Вскоре Марсело на стандарте вывел играющий вдесятером «Лион» вперед.

⚽️ Под конец игры голкипер «Лиона» Лопеш, выбивая мяч, ударил игрока «Монако» – пенальти паненкой реализовал Бен Йеддер (его 100-й гол в Лиге 1).

⚽️ «Лион» все же выиграл, в конце отличился Шерки – 3:2. «Лион» забил три гола команде (и два – в меньшинстве), которая девять игр подряд не пропускала.

После матча поначалу было все спокойно – одни бурно радовались, другие сильно грустили. «Лион» вернулся в борьбу за ЛЧ, «Монако» же – практически потерял шансы на чемпионство.

Затем внезапно завязалась драка.