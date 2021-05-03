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#Лига 1 #Лион #Монако

Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке

03 мая, 13:25

Keystone Press Agency / Global Look Press

2 мая в Лиге 1 был важный матч в борьбе за чемпионство. «Монако» принимал «Лион». Расклад перед игрой:

«Лиллю» и «ПСЖ» осталось провести три матча, «Монако» и «Лиону» – четыре. Во Франции первые два места дают доступ в группу ЛЧ, третье – в квалификацию.

Александр Головин не мог играть из-за коронавируса.

Что было в игре:

⚽️ На 25-й минуте Фолланд убежал один на один и открыл счет, «Монако» повел.

⚽️ Во втором тайме Депай в одиночку разобрался с защитой и сравнял – 1:1.

🔴 Вскоре игрок «Лиона» Какере бросился в ноги сопернику, получил вторую желтую и удалился.

🟡 Тут же чудом не удалился Кадевере, который тоже влетел в игрока «Монако».

⚽️ Вскоре Марсело на стандарте вывел играющий вдесятером «Лион» вперед.

⚽️ Под конец игры голкипер «Лиона» Лопеш, выбивая мяч, ударил игрока «Монако» – пенальти паненкой реализовал Бен Йеддер (его 100-й гол в Лиге 1).

⚽️ «Лион» все же выиграл, в конце отличился Шерки – 3:2. «Лион» забил три гола команде (и два – в меньшинстве), которая девять игр подряд не пропускала.

После матча поначалу было все спокойно – одни бурно радовались, другие сильно грустили. «Лион» вернулся в борьбу за ЛЧ, «Монако» же – практически потерял шансы на чемпионство.

Затем внезапно завязалась драка.

По итогам стычки судья Клеман Тюрпэн удалил четырех игроков – Пеллегри и Жеббеля у «Монако», Марсело и Де Шильо у «Лиона».

«Видел дискуссии с игроками «Лиона», но начали это не мы», – прокомментировал драку Нико Ковач. Тренер «Лиона» Руди Гарсия уверен в обратном – спровоцировали игроки «Монако». Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил: именно Пеллегри и Жеббель начали конфликт.

У «Лиона» уже десять красных карточек за сезон – ни у кого в топ-5 лигах нет такого результата. Зато в укороченном сезоне-2019/20 десять было у «Монако».

Это уже второй матч в сезоне Лиги 1, когда судья показывает пять красных. В сентябре конфликт с участием Неймара разгорелся в игре «ПСЖ» и «Марселя».

Неймар ударил по голове соперника из «Марселя». Судья показал пять красных за минуту

А кто быстро обо всем забыл, так это игрок «Лиона» Лукас Пакета – той же ночью у него родился сын, и он поехал к жене в роддом.

Очевидно, что лигочемпионская интрига в Лиге 1 теперь раскололась. «Лилль» и «ПСЖ» остались в чемпионской гонке, «Монако» и «Лион» будут биться за место в квалификации ЛЧ. Каждой команде осталось провести еще по три матча.

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