Себастьян Сибуа
Лига 1
Футбол
Брест
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#Себастьян Сибуа #Футбол #Лига 1 #Брест

Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового

26 минут назад

В матче 26-го тура «Брест»«Лион» уже к перерыву гости вели 3:0. А началось все с нелепой попытки Себастьяна Сибуа обвести соперника. Не удалось – Лукас Пакета обокрал вратаря и открыл счет.

Ошибки не кончились – Сибуа еще и привез пенальти в конце тайма, который реализовал Мемфис Депай.

Он проводит всего третий матч в Лиге 1. В первом «Брест» победил «Бордо» 2:1, Сибуа пропустил один мяч, в эпизоде с которым вряд ли мог спасти. Во втором – отыграл на ноль, а «Брест» и «Лилль» закончили вничью.

Сибуа – воспитанник «ПСЖ». Он играл за вторую команду, а осенью 2019-го расторг контракт после приобретения клубом Марчина Булки из «Челси». С начала 2020-го Сибуа принадлежит «Бресту», но играть в Лиге 1 начал только сейчас.

Тренировался в «ПСЖ» с самим Буффоном.

Основной голкипер «Бреста» Готье Ларсоннер на время присел в запас. В прошлом сезоне он по среднему количеству сейвов делил третье место среди вратарей в чемпионате, но перед коронавирусной паузой нередко ошибался.

А в новом сезоне запустил мяч, летевший прямым ударом с углового в игре с «Реймсом».

В 18-м туре против «Ниццы» вообще был странный момент – Ларсоннер, выбивая мяч, почему-то попал в перекладину и штангу собственных ворот.

Но сейчас за «Брест» в воротах играет Сибуа. И третий матч ему лично не удался.

Матч завершен
Брест
Брест
Шардонне 53
Кардона 74
2:3
Матч завершен
Лион
Лион
Пакета 9
Ауа 29
Депай 44
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