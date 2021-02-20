Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
Ошибки не кончились – Сибуа еще и привез пенальти в конце тайма, который реализовал Мемфис Депай.
Он проводит всего третий матч в Лиге 1. В первом «Брест» победил «Бордо» 2:1, Сибуа пропустил один мяч, в эпизоде с которым вряд ли мог спасти. Во втором – отыграл на ноль, а «Брест» и «Лилль» закончили вничью.
Сибуа – воспитанник «ПСЖ». Он играл за вторую команду, а осенью 2019-го расторг контракт после приобретения клубом Марчина Булки из «Челси». С начала 2020-го Сибуа принадлежит «Бресту», но играть в Лиге 1 начал только сейчас.
Основной голкипер «Бреста» Готье Ларсоннер на время присел в запас. В прошлом сезоне он по среднему количеству сейвов делил третье место среди вратарей в чемпионате, но перед коронавирусной паузой нередко ошибался.
А в новом сезоне запустил мяч, летевший прямым ударом с углового в игре с «Реймсом».
В 18-м туре против «Ниццы» вообще был странный момент – Ларсоннер, выбивая мяч, почему-то попал в перекладину и штангу собственных ворот.
Но сейчас за «Брест» в воротах играет Сибуа. И третий матч ему лично не удался.