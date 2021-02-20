Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового

Ошибки не кончились – Сибуа еще и привез пенальти в конце тайма, который реализовал Мемфис Депай.

Он проводит всего третий матч в Лиге 1. В первом «Брест» победил «Бордо» 2:1, Сибуа пропустил один мяч, в эпизоде с которым вряд ли мог спасти. Во втором – отыграл на ноль, а «Брест» и «Лилль» закончили вничью.

Сибуа – воспитанник «ПСЖ». Он играл за вторую команду, а осенью 2019-го расторг контракт после приобретения клубом Марчина Булки из «Челси». С начала 2020-го Сибуа принадлежит «Бресту», но играть в Лиге 1 начал только сейчас.