Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» впервые за пять месяцев. До этого его последний выход с первых минут был 30 августа. Тогда в матче против «Метца» Головин сыграл только 16 минут. Он получил травму и вылетел до января.
Головин вернулся на поле в игре с «Лорьяном» (5:2). Там забил уже через несколько секунд после выхода на замену. До матча с «Нимом» этот гол оставался единственным для Головина за весь сезон. Еще он имел три голевых паса.
Матч с «Нимом» начался для Головина с двух голов. В обоих его ассистентом стал защитник Фоде Балло-Туре. Тот имел всего одну голевую передачу за весь сезон. Головин забил два гола ударами из штрафной, но много перемещался по всей ширине поля.
Во втором тайме Головин забил еще один гол. Это его первый хет-трик в составе «Монако» с момента перехода в 2018 году. До этого Головин забивал по три гола два сезона подряд. Сейчас у него четыре – это лучший результат в карьере Головина во Франции.
«Монако» победил со счетом 4:3. Головин сделал ассист в моменте с победным голом. Такая результативность – ожидаемое явление для этого матча. «Ним» пропустил больше всех в Лиге 1 (51 гол). Он имеет за сезон всего 15 очков и идет на последнем месте в чемпионате Франции. «Монако» четвертый, Головин имеет 4+4 в сезонной статистике.
Так твиттер «Монако» отреагировал на первый гол Головина:
Потом добавил: «Мы вас предупреждали».
«Режим Супер Сайяна активирован», – такой фразой «Монако» подписал первый пост. Это отсылка к японскому аниме-сериалу Dragon Ball. Герой Сон Гоку в нем представлен инопланетным воином, который обладает уникальной силой. Он принадлежит к роду сайянов и способен перевоплощаться в Супер Сайяна. У такого превращения есть несколько стадий.
В сериале Dragon Ball утверждается, что любой сайян может трансформироваться, но для этого ему нужны специальные S-клетки. Там такое перевоплощение там представляется местью за неудачи или ответом на проблемы. В твиттере много мемов на эту тему. Суть всегда одна: герой становится лучше.