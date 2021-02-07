Александр Головин
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#Александр Головин #Футбол #Лига 1 #Монако

Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме

вчера, 18:53
Александр Плеханов

Головин отметил первый хет-трик в карьере вместе с Фабрегасом.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» впервые за пять месяцев. До этого его последний выход с первых минут был 30 августа. Тогда в матче против «Метца» Головин сыграл только 16 минут. Он получил травму и вылетел до января.

Головин вернулся на поле в игре с «Лорьяном» (5:2). Там забил уже через несколько секунд после выхода на замену. До матча с «Нимом» этот гол оставался единственным для Головина за весь сезон. Еще он имел три голевых паса.

Матч с «Нимом» начался для Головина с двух голов. В обоих его ассистентом стал защитник Фоде Балло-Туре. Тот имел всего одну голевую передачу за весь сезон. Головин забил два гола ударами из штрафной, но много перемещался по всей ширине поля.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Во втором тайме Головин забил еще один гол. Это его первый хет-трик в составе «Монако» с момента перехода в 2018 году. До этого Головин забивал по три гола два сезона подряд. Сейчас у него четыре – это лучший результат в карьере Головина во Франции.

«Монако» победил со счетом 4:3. Головин сделал ассист в моменте с победным голом. Такая результативность – ожидаемое явление для этого матча. «Ним» пропустил больше всех в Лиге 1 (51 гол). Он имеет за сезон всего 15 очков и идет на последнем месте в чемпионате Франции. «Монако» четвертый, Головин имеет 4+4 в сезонной статистике.

Так твиттер «Монако» отреагировал на первый гол Головина:

Потом добавил: «Мы вас предупреждали».

«Режим Супер Сайяна активирован», – такой фразой «Монако» подписал первый пост. Это отсылка к японскому аниме-сериалу Dragon Ball. Герой Сон Гоку в нем представлен инопланетным воином, который обладает уникальной силой. Он принадлежит к роду сайянов и способен перевоплощаться в Супер Сайяна. У такого превращения есть несколько стадий.

В сериале Dragon Ball утверждается, что любой сайян может трансформироваться, но для этого ему нужны специальные S-клетки. Там такое перевоплощение там представляется местью за неудачи или ответом на проблемы. В твиттере много мемов на эту тему. Суть всегда одна: герой становится лучше.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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