Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме

Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» впервые за пять месяцев. До этого его последний выход с первых минут был 30 августа. Тогда в матче против «Метца» Головин сыграл только 16 минут. Он получил травму и вылетел до января.

Головин вернулся на поле в игре с «Лорьяном» (5:2). Там забил уже через несколько секунд после выхода на замену. До матча с «Нимом» этот гол оставался единственным для Головина за весь сезон. Еще он имел три голевых паса.

Матч с «Нимом» начался для Головина с двух голов. В обоих его ассистентом стал защитник Фоде Балло-Туре. Тот имел всего одну голевую передачу за весь сезон. Головин забил два гола ударами из штрафной, но много перемещался по всей ширине поля.