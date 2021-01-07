Александр Головин
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#Александр Головин #Футбол #Лига 1 #Монако

«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌

7 часов назад
Александр Плеханов

ФК «Монако»

«Монако» выиграл у «Лорьяна» (5:2) в матче Лиги 1. В этой игре первый гол в сезоне забил Александр Головин. Из-за травмы он восстанавливался четыре месяца, а теперь отметился в первом же матче. Общая статистика Головина за сезон в чемпионате Франции: три матча, один гол и один ассист. Подробно мы рассказывали о Головине в этом материале:

Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач

Opta Jean пишет, что гол Головина после выхода на замену – самый быстрый в Лиге 1 за 13 лет. Головин забил уже через десять секунд. Подобное достижение было у Иренеуша Еленя из «Осера» в 2007 году. Тогда это произошло в матче с «Лорьяном». Перед голом Головин провел на поле всего четыре секунды, если считать именно игровое время с мячом.

Уже после матча Александр Головин дал интервью прямо в самолете. 7 января клуб выложил видео и подписал так: «Обычно он всегда злится, но теперь доволен». Вместо микрофона использовался банан, рядом смеялись партнеры по команде. Сам Головин тоже смеялся: делился впечатлениями от матча и результата.

Головин сказал: «Меня не волнует этот рекорд. Просто для нас важна победа. Побеждать-побеждать-побеждать. В каждом матче».

А так Головина встречали в раздевалке:

Главный тренер «Монако» Нико Ковач говорил о Головине после матча. Он рассказал, что Головин мог выйти и раньше, но судья заметил проблемы с экипировкой. 

«Мы рады, что Головин вернулся. Для нас это как новый игрок, потому что он сыграл всего 20 минут до травмы», – так Ковач вспомнил игру против «Метца» в августе. Именно там травмировался Головин.

Keystone Press Agency/Global Look Press

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Комментарии (1)
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vladik12
4 часа назад

Хорошо, что банан.

Вот у российских клубов в еврокубках - не банан.

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