«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌

«Монако» выиграл у «Лорьяна» (5:2) в матче Лиги 1. В этой игре первый гол в сезоне забил Александр Головин. Из-за травмы он восстанавливался четыре месяца, а теперь отметился в первом же матче. Общая статистика Головина за сезон в чемпионате Франции: три матча, один гол и один ассист. Подробно мы рассказывали о Головине в этом материале:

Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач

Opta Jean пишет, что гол Головина после выхода на замену – самый быстрый в Лиге 1 за 13 лет. Головин забил уже через десять секунд. Подобное достижение было у Иренеуша Еленя из «Осера» в 2007 году. Тогда это произошло в матче с «Лорьяном». Перед голом Головин провел на поле всего четыре секунды, если считать именно игровое время с мячом.

Уже после матча Александр Головин дал интервью прямо в самолете. 7 января клуб выложил видео и подписал так: «Обычно он всегда злится, но теперь доволен». Вместо микрофона использовался банан, рядом смеялись партнеры по команде. Сам Головин тоже смеялся: делился впечатлениями от матча и результата.

Головин сказал: «Меня не волнует этот рекорд. Просто для нас важна победа. Побеждать-побеждать-побеждать. В каждом матче».