Александр Головин
Лига 1
Футбол
Монако
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#Александр Головин #Футбол #Лига 1 #Монако

Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач

вчера, 22:55

Твиттер «Монако»

Александр Головин забил за «Монако» в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна». Вышел на замену на 62-й минуте и сразу же точно пробил из-за пределов штрафной. Он провел на поле всего десять секунд.

«Царь вернулся в команду», – так «Монако» анонсировал включение Головина в заявку днем ранее.

И повторил во время игры:

Последний матч до этого Головин проводил летом. 30 августа «Монако» обыграл «Метц» 1:0, а российский полузащитник был заменен на 16-й минуте. Он получил травму задней поверхности бедра.

• Изначально по результатам обследования стало ясно, что срок лечения составит примерно пять недель.

• В сентябре он собирался приступать к беговой работе, восстановление шло по плану.

• В октябре врач сборной России Эдуард Безуглов предположил, что Головин скоро вернется в общую группу.

• В ноябре отсутствие Головина объяснил Станислав Черчесов: «Он начал тренироваться, но вновь почувствовал дискомфорт. Мы знали, что он не попадет на этот сбор, так как только начал беговую работу. К сожалению для нас, травма затягивается». Предполагалось, что к концу ноября он вернется на поле. Об этом же говорил и Безуглов.

• В начале декабря Головин вернулся в общую группу. «Возможно, будет лучше подождать еще неделю или две, чтобы не рисковать им», – рассуждал Нико Ковач.

• В середине декабря Головин уже тренировался без ограничений, но в заявку не попадал. Ковач озвучил решение: игрок вернется не раньше января, чтобы не рисковать его здоровьем. «Мы ждем его возвращения к первому январскому матчу», – сказал Ковач, так и получилось.

«Монако» с Головиным провел всего два матча – сыграл вничью с «Реймсом» (ассист Головина) и победил «Метц», когда нашего игрока заменили в первом тайме.

«Монако» без Головина встречал 18-й тур на шестом месте с 27 очками в 17 матчах. Он отставал на восемь очков от зоны Лиги чемпионов.

А с «Лорьяном» после выхода Головина «Монако» разобрался мощно:

Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Моффи 31
Гравийон 67
2:5
Матч завершен
Монако
Монако
Дисаси 9
Головин 64
Фолланд 68
Диоп 78
Марипан 89
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