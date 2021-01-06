Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
Александр Головин забил за «Монако» в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна». Вышел на замену на 62-й минуте и сразу же точно пробил из-за пределов штрафной. Он провел на поле всего десять секунд.
«Царь вернулся в команду», – так «Монако» анонсировал включение Головина в заявку днем ранее.
И повторил во время игры:
Последний матч до этого Головин проводил летом. 30 августа «Монако» обыграл «Метц» 1:0, а российский полузащитник был заменен на 16-й минуте. Он получил травму задней поверхности бедра.
• Изначально по результатам обследования стало ясно, что срок лечения составит примерно пять недель.
• В сентябре он собирался приступать к беговой работе, восстановление шло по плану.
• В октябре врач сборной России Эдуард Безуглов предположил, что Головин скоро вернется в общую группу.
• В ноябре отсутствие Головина объяснил Станислав Черчесов: «Он начал тренироваться, но вновь почувствовал дискомфорт. Мы знали, что он не попадет на этот сбор, так как только начал беговую работу. К сожалению для нас, травма затягивается». Предполагалось, что к концу ноября он вернется на поле. Об этом же говорил и Безуглов.
• В начале декабря Головин вернулся в общую группу. «Возможно, будет лучше подождать еще неделю или две, чтобы не рисковать им», – рассуждал Нико Ковач.
• В середине декабря Головин уже тренировался без ограничений, но в заявку не попадал. Ковач озвучил решение: игрок вернется не раньше января, чтобы не рисковать его здоровьем. «Мы ждем его возвращения к первому январскому матчу», – сказал Ковач, так и получилось.
«Монако» с Головиным провел всего два матча – сыграл вничью с «Реймсом» (ассист Головина) и победил «Метц», когда нашего игрока заменили в первом тайме.
«Монако» без Головина встречал 18-й тур на шестом месте с 27 очками в 17 матчах. Он отставал на восемь очков от зоны Лиги чемпионов.
А с «Лорьяном» после выхода Головина «Монако» разобрался мощно: